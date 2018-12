'Opa en oma betaalden mijn botox’

“Elke vrouw die dit leest, zal het beamen: van zorgen en verdriet krijg je een oude kop. Ik hoefde maar in de spiegel naar m’n eigen hoofd te kijken en het bewijs was geleverd. Ik schrok gewoon van mezelf als ik ’s morgens in de badkamer stond. Was ik dat? Tien kilo afvallen van het niet kunnen eten door alle ellende was op zich mooi meegenomen, maar die rimpels! Ik was het afgelopen jaar zeker tien jaar ouder geworden.

Verliefd op iemand anders

Mijn man vertelde van de ene op de andere dag dat hij niet meer van me hield en verliefd was geworden op iemand anders. Na tien jaar huwelijk! Nooit heeft hij iets laten merken of gezegd dat hij niet meer gelukkig was.

Ik had het dus totaal niet zien aankomen, was met stomheid geslagen en heb gesmeekt om onze relatie nog een kans te geven. Vooral ook voor de kinderen. Ze zijn pas vijf en zeven jaar en dol op hun papa. Maar hij leek wel een robot en was totaal niet gevoelig voor mijn tranen of smeekbedes.

Voordat de kinderen uit school kwamen, was hij vertrokken. Dat iemand met wie je zo veel hebt gedeeld en twee leuke kinderen hebt, zo keihard kan zijn. Ik kan er nog steeds met m’n pet niet bij.

Verdriet van de kinderen

Ik moest niet alleen mezelf bij elkaar rapen, maar ook al het verdriet van de kinderen opvangen. Zij begrepen er ook niets van. Dachten dat het aan hen lag, omdat hij nauwelijks ergens op reageerde. Niet op telefoontjes, mails, op whatsappjes…

Het enige positieve is dat de automatische betalingen van de vaste lasten als de huur, verzekeringen et cetera, die hij tijdens ons huwelijk betaalde, allemaal doorlopen.

Geen vetpot

En gelukkig heb ik een baan als kapster en een lieve baas. Ik heb met zijn toestemming een tijdje in de ziektewet gezeten, om de klap te verwerken en mijn leven als alleenstaande moeder weer een beetje op de rails te krijgen.

Het valt echt niet mee om ineens alles in je eentje te doen. Inmiddels ben ik weer aan het werk, maar de kinderen zitten nu meer uren in de opvang, dus het is zeker geen vetpot.

Flink bedrag overgemaakt

De opa’s en oma’s zijn heel lief en bezorgd. Die stoppen me af en toe wat toe. Vooral de ouders van ‘mijn ex’ voelen zich heel schuldig en verdrietig om wat hun zoon ons heeft aangedaan. Ze hebben ook geen contact meer met hem.

Jammer is alleen dat ze wat verder weg wonen en nogal aan het kwakkelen zijn, dus niet vaak kunnen langskomen. Daarom hadden ze vorig jaar een flink bedrag naar mijn rekening overgemaakt om een mooi sint- of kerstfeest te kunnen vieren met de kinderen.

Tweedehands

En dat hebben we zeker gedaan. Maar de grote cadeaus die op het verlanglijstje van de kinderen stonden, heb ik tweedehands gescoord via kringloopsites. Ik heb ze hier en daar wat opgepoetst, zodat ze er als nieuw uitzagen en vervolgens prachtig ingepakt.

Ze waren er dolblij mee. En van het geld dat overbleef, heb ik niet nog een paar nieuwe jassen en schoenen voor hen gekocht, maar mezelf een mooi cadeau gegeven.

Botox en fillers

Ik heb een afspraak gemaakt bij een beauty-kliniek en mijn door verdriet en zorgen getekende gezicht met behulp van botox en fillers weer een beetje laten opknappen. Niet overdreven, gewoon mooi en natuurlijk.

Ik ben er heel blij mee en voel me meteen ook weer een stuk beter en vrolijker. Heel af en toe steekt er ook wel een beetje schuldgevoel de kop op. Maar een leukere moeder, daar hebben m’n kinderen ook wat aan, toch?”