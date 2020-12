IC-verpleegkundige Linda over het coronavaccin: Het leven is überhaupt niet zonder risico

Het coronavaccin dat eraan zit te komen, is een dingetje. Nou, zeg maar gerust een ding. Zeker in onze verpleegkundige beroepsgroep; wij zetten massaal de hakken in het zand en zitten vol met twijfels. De fanclub van het nieuwe vaccin is nog maar klein.

Twijfels

Of ik me laat vaccineren? Ja. Of ik twijfels heb? Die heb ik zeker gehad. Dus ben ik gaan informeren bij de hoogleraren en intensivisten op mijn IC. Iedere intensivist zei volmondig ’ja’, op mijn vraag of hij of zij zich laat vaccineren. Dat wekte mijn interesse. Waarom zijn zij massaal fan en zonder twijfel? Er is overigens niks mis met twijfels, best logisch ook dat we die hebben, maar wat er mijns inziens ontbreekt is het zoeken van informatie bij de juiste (lees: deskundige en wetenschappelijke) bronnen. We plukken her en der wat van internet en social media, of zaaien zelf angst met slecht onderbouwde verhalen en twijfelachtige posts. Door mijn vragen aan de artsen en deskundigen en de moeite die zij hebben genomen om mij uitgebreid te antwoorden, zijn mijn twijfels volledig weggenomen. Ik ben fan. Vragen als ‘is het niet te snel tot stand gekomen?’, ‘wat zijn de mogelijke risico’s op lange termijn?’, ‘dat virus muteert toch steeds, dus hoe werkzaam is het dan?’ zijn beantwoord, inclusief gedegen onderbouwde artikelen die mij zijn toegezonden. De lange termijn risico’s zijn niet geheel uit te sluiten, maar we weten ook niet de lange termijn schade van Covid, of je dit nu ernstig of mild hebt gehad. Kortom, aan alle kanten zitten risico’s. Het leven is überhaupt niet zonder risico.

‘Covidshit’

Ik ben wel klaar met Covid - daarom een foto zonder heet pak - en ik denk iedereen met mij. Ik ben klaar met het snoeiharde werken op de IC (en de angst voor het moment waarop er geen IC-bedden meer beschikbaar zijn), met het niet kunnen knuffelen van mijn dierbaren, de gesloten restaurants en ik ben klaar met nog zoveel meer ‘Covidshit’.

Uiteindelijk is het een balans die we op moeten maken: hoe graag willen we onszelf én anderen beschermen tegen corona en weer terug naar een ‘normalere’ wereld? En zijn we bereid om een vaccin te nemen dat state of the art is, heel goed presteert (Moderna en Pfizer tot nu), en een heel kleine kans op zeldzame bijwerkingen heeft. Net zoals medicatie soms zeldzame bijwerkingen heeft. Die slik je toch ook voor jouw aandoening? Of dat niet geteste pilletje op een feestje. Of die zelfgemaakte spacecake, hoe vaak wordt dat niet gedaan?

Ik roep alle gedegen artsen op (met nadruk op gedegen, en dus niet zelfbenoemde deskundigen of virologen) om hun kennis en wetenschap met ons te delen. En gelukkig gebeurt dat inmiddels ook al. Met mij zijn daardoor al meerdere van mijn collega’s ‘om’ (lees: fan). En nee, het is niet mijn intentie om te bereiken dat iedereen ‘om’ zal gaan, maar wel dat er gedegen keuzes worden gemaakt. Daarbij wil ik ‘volgzaam schaap’ en ‘angstig’ uit het frame van ‘naïef’ halen, als je je zonder morren laat vaccineren. Ik zou het – na alle kennis die ik inmiddels heb verzameld – willen framen als ‘verstandig’, ‘verantwoordelijk’ en ‘behulpzaam’. En ja, ik blijf er wel degelijk voorstander van dat het een eigen keuze moet zijn, en geen verplichting. Het blijft jouw lichaam.