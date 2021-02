Magda (77): Na mijn laatste hersenbloeding raakte ik eenzijdig verlamd

Magda Greve: „Ik ben altijd een fanatieke sporter geweest, maar door de jaren heen heb ik diverse lichamelijke beperkingen gekregen. Ⓒ Eigen foto

Voor onze populaire rubriek Mooi op elke leeftijd zetten we vrouwelijke dertigplussers in het zonnetje. Want wij vinden alle vrouwen mooi: ongeacht gewicht, maat en/of ’schoonheidsfoutje(s)’. Wat is jouw beautygeheim en waarvan ga jij stralen? En wat houdt jou jong? Deze week Magda Greve (77), ze is weduwe en moeder van drie kinderen. Ze was docent Spaans en vindt het nog altijd leuk om te helpen met het leren van taal.