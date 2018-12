Daar is de redactie nooit mee weg gekomen: ik ben altijd een Sinterklaasfanaat gebleven. Sinterklaas is typisch Nederlands, zo typisch dat ik zelfs na jaren mijn buitenlandse partner niet goed kan uitleggen wat het feest voor ons betekent. Dit jaar heb ik langs de kant weer eens de intocht staan bekijken. En mijn 40+ vriendin zei precies wat ik ook voelde: "Spannend, hè?" Dat is niet uit te leggen aan buitenstaanders.

DISCUSSIE

Die opgewonden kinderen, de hoempaband, de versierde wagens... Plus alle leuke dingen voor in de schoen: marsepeinen iPhones en varkens, letters in allerlei kleuren en maten, pepernoten en speculaas. En dan zijn er nog mensen die zeggen dat het feest niet bij onze cultuur hoort.

Nu is er weer een discussie gaande of je wel tegen je kind mag liegen over Sinterklaas’ bestaan. Nou, eerlijk is eerlijk, ik was ook in shock toen mijn vader vertelde dat hij niet bestond. Ik weet nog precies de plek waar dat was. Maar ben ik daardoor gaan denken dat mijn ouders niet eerlijk tegen mij waren? Tuurlijk niet, ik snapte ook wel dat het een soort gezelligheidsleugen was.

ECHT NEDERLANDS

En later, met de gedichten en de surprises... Wat heb ik gelachen om keurige mensen die tot hun ellebogen in de smurrie van hun surprise moesten om hun cadeautje te pakken krijgen. Of om de geweldige gedichten die iedereen dan zomaar ineens blijkt te kunnen schrijven.

Het beste bewijs dat Sint iets echt Nederlands is, blijkt uit het volgende verhaal. In 1989 werd RTL opgericht en wij werkten daar met z’n allen keihard. Dus bedachten we dat het leuk was om op de verschillende afdelingen een Sinterklaas met snoepgoed te laten strooien.

DIRECTIEKAMER

We huurden een Sinterklaas in die door de NOS gedumpt was. Vooral de jongens en meisjes van het nieuws reageerden zoetzuur, maar vonden het toch wel leuk. En toen was Sint aan de directiekamer toe.

De directeuren in die tijd kwamen uit Luxemburg. Sint bonkte op de deur zoals het hoort en ging zonder wachten naar binnen. De twee aanwezige Luxemburgers vielen op hun knieën en kusten de ring van Sinterklaas.

Wij kwamen niet meer bij van het lachen, toen we hun verhaal hoorden. Ze hadden geen idee van Sinterklaas en dachten dat hij een echte bisschop was. Nergens werd beter geïllustreerd dat Sint een puur Nederlandse traditie is. We hebben er al zo weinig, laten we die dan toch in ere houden!

