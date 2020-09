Hanna Verboom: Ik word gelukkiger van geven

Ik ben bezig…

„... met een platform voor vrouwen rondom duurzaamheid. Ik geloof in de kracht van vrouwen, zeker als ze elkaar versterken en samenwerken. Op het platform willen we duurzame merken selecteren en onderwerpen delen die veel vrouwen aangaan, zoals moederschap, leiderschap, duurzaamheid en verhalen die uit het leven zijn gegrepen. Ik ontmoet veel bijzondere vrouwen; ik wil hen verbinden en een podium geven.”

Ik merk dat ik…

„... steeds minder kleding koop. Het afgelopen jaar heb ik misschien vijf items aangeschaft. Maar als ik iets koop, vind ik het wel leuk om lokale of duurzame merken te kopen. Merken waarvan ik weet dat het productieproces eerlijk is. Ik vind dat superbelangrijk! Je hoeft niet heiliger te zijn dan de paus, maar ik weeg wel nauwkeurig af wat ik nodig heb en wat niet. En dan ben ik er ook extra blij mee.”

Ik heb gelukkig…

„... veel vriendinnen met kleintjes die ouder zijn dan mijn dochter, dus Sara draagt veel tweedehands. Als ik iets nieuws voor haar koop, kijk ik zeker naar duurzame merken. Ik ben fan van Donsje, Stella McCartney, het Nederlandse Gray Label en Be Kind.”

Deze mode…

„... is gefotografeerd door Nine IJff, een van mijn beste vriendinnen, en gewoon bij mij thuis. We wonen sinds kort op het platteland en ik geniet enorm van de kippen en de maisvelden. Op de foto gaan met onze kippen Anne en Pien was zo grappig!”

Acteren…

„... mis ik wel. Maar ik mag niet klagen, ik leef mijn dromen en werk met een geweldig team aan drie online platforms die gaan over impact. Af en toe regisseer ik en als het juiste project voorbijkomt, sluit ik niet uit dat ik ook weer een keer voor de camera ga staan.”

Mijn stichting ’Get it Done’…

„... gaat over de kracht van geven. Geven is de basis voor een gelukkig en gezond leven. Een instelling waarbij je meer bezig bent met wat je kunt bijdragen in werk, gezin of dorp dan met wat je krijgt of vindt dat je eruit moet halen. Ik merk dat ik er gelukkiger van word. Niet in ík denken maar in wíj. Uiteindelijk is dat de enige manier waarop je andere keuzes gaat maken. Iets minder vlees eten, je afval scheiden, kiezen voor een duurzaam in plaats van een door winst gedreven merk. Gelukkig gebeurt dat al. Ik ben dus hoopvol, ook al hebben we nog een lange weg te gaan.”

