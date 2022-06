’Ik kan Jariv niet meer helpen om vader te worden’

Geheim

„Jariv sprak me aan op een datingsite. Ik vond hem direct leuk, maar ook veel te jong. Daarom hield ik de boot eerst af: het kón niet. Toen we elkaar toch zagen, schoot Cupido direct raak. Een half jaar hielden we onze relatie geheim; we wilden zeker weten dat het serieus was. Vrienden en familie accepteerden het daarna meteen, want ze zagen hoe gelukkig wij elkaar maken. Op straat zie je mensen weleens kijken: is hij met zijn moeder op stap? Maar vervelende reacties krijgen we nooit.

Kinderwens

Ik ben ook jong van geest en zie er niet uit als 58. Ik kan Jariv alleen niet meer helpen bij zijn allergrootste wens: vader worden. Onze relatie liep er twee keer op stuk. We kunnen en willen niet zonder elkaar, maar zijn kinderwens is groot. Een draagmoeder is geen optie: dat kost tienduizenden euro’s en kan op het laatste moment nog misgaan. Dus zoeken we nu een liefdevolle moeder voor een co-ouderschap om samen, als vrienden, ons toekomstige kindje op te voeden.

Bijzondere constructie

Jariv is een geboren vader, kinderen lopen met hem weg, en ik weet wat opvoeden inhoudt. Mijn dochter uit een eerdere relatie is inmiddels 24. Onze omgeving staat achter onze kinderwens, al vinden mijn Duitse familie en vrienden zo’n co-ouderschap constructie wel bijzonder. Maar het is eerder verbazing, omdat ze het daar niet kennen, dan afkeuring.

We zoeken overal. We hebben accounts op platforms als One Wish en Meer Dan Gewenst, en we gaan naar speciale speeddate-avonden. Helaas hebben we de juiste match nog niet gevonden. De meeste vrouwen kiezen liever voor een homostel en vinden een vrouw als de andere ouder te bedreigend. Terwijl ik de biologische moeder niet in de weg zou lopen. Ik zie mezelf liever als ondersteunende tante.

Toch geven we niet op. Door ons verhaal te doen, hopen we in contact te komen met de vrouw die we zoeken. We weten zeker dat zij bestaat, we hebben haar alleen nog niet gevonden.”

