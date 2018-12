Downmodel maakt debuut op de catwalk

Nadat haar verhaal op VROUW.nl was verschenen, werden Daphne en haar moeder benaderd door mode-ontwerpster Monique Désar, die haar een mooi aanbod deed.

Modeshow

Monique: "Omdat ik het leuk vind om anderen te helpen en Daphnes verhaal mij raakte, besloot ik contact te zoeken met haar moeder Irma. Ik heb geen shows in Parijs of Milaan en hoef geen rekening te houden met hele strenge regeltjes; ik kan lekker eigenwijs doen.

Ik vertelde Irma dat ik Daphne wilde uitnodigen voor een fotoshoot en voor mijn modeshow op 1 december. Als zij dat zelf ook zag zitten, mocht ze de show openen en afsluiten. Daphne en haar moeder waren ontzettend enthousiast en dus zetten we het hele proces in gang.

Catwalktraining

Ter voorbereiding op haar eerste show volgde Daphne een catwalktraining bij een van mijn modellen en bespraken we uitgebreid wat Daphne wel zag zitten en wat juist niet. Afgelopen zaterdag was de modeshow en Daphne deed het geweldig! Ik liep eerst een stukje met haar mee en daarna liet ik haar los om haar eigen show te lopen.

Als ik terugdenk aan de enorme glimlach die ze de hele avond op haar gezicht heeft gehad, word ik weer emotioneel. Dit was de eerste keer dat ik heb samengewerkt met een model met een beperking, maar ik weet zeker dat het niet de laatste keer zal zijn. Eigenlijk zouden veel meer ontwerpers dit moeten doen; het is toch super dat je iemand ontzettend blij kunt maken, alleen door diegene ergens bij te betrekken?"

Professioneel

Daar kunnen Daphne en haar moeder het alleen maar mee eens zijn. Daphne: "Ik vond het heel erg leuk om model te zijn, toen ik moest lopen, klapte iedereen voor mij. Ik kreeg mooie make-up: oogschaduw en lippenstift. En ik had een hele mooie jurk aan."

Moeder Irma: "Ik denk dat het zelfs nog mooier was dan ze had gehoopt. Toen Daphne opkwam werd er een heel mooi liedje gedraaid en ze liep perfect op de maat. Wij hielden het niet droog, maar Daphne was hartstikke professioneel en stapte stug door."

Supertrots

Of ze na haar debuut wel voor altijd als model zou willen werken vindt Daphne geen moeilijke vraag. Zonder enige twijfel roept ze: "Ja, zeker wel!" "Ze zit hier naast me met een big smile", vult haar moeder lachend aan.

"Haar droom komt steeds dichterbij, want de volgende klus staat alweer op de planning. Daphne kreeg catwalktraining van Leila Aigbedion en op 26 januari mag ze op haar uitnodiging een show lopen op de Black Fashion Week in Rotterdam. Er zit hier een super trotse moeder, dat is zeker!"