Daghoroscoop 20 januari - Je zorgen zullen toenemen met betrekking tot macht, seks of geld, Leeuw

VANDAAG JARIG

Geld zal dit jaar een belangrijkere rol spelen dan je carrière. Je moet er wellicht harder voor werken, maar dan stroomt het ook binnen. Ook degenen die nauw bij je betrokken zijn, zullen rijker worden. Degenen die een ander imago wilden opbouwen, zullen daarin slagen.

RAM

De meesten van jullie zullen zich redelijk op hun gemak voelen. Evenwicht is een vereiste om genoeg tijd aan jouw verplichtingen te kunnen besteden. Ga op bezoek bij een vriend(in) of naaste die ziek is en toon medeleven.

STIER

Besteed vandaag extra aandacht aan idealen en teamgenoten. Gokkers onder jullie moeten deze verslaving de komende maand goed in de gaten houden, want de behoefte risico’s te lopen neemt toe. Blijf zowel fysiek als sociaal wel actief.

TWEELINGEN

Focus op je loopbaan en zakelijke belangen. Je krijgt de komende vier weken de kans een paar dromen en doelen te realiseren of er de basis voor te leggen. Toon initiatief en ga tot daden over. Je kunt nu vooruitgang boeken.

KREEFT

Overeenkomsten en contracten kunnen tot tevredenheid en in je voordeel worden afgesloten. Een juridische kwestie kan in der minne worden geschikt en met een compromis kan een eind worden gemaakt aan veel geruzie.

LEEUW

Er kunnen de nodige rekeningen binnenkomen en je zorgen zullen toenemen met betrekking tot macht, seks of geld. Leg de komende vier weken jouw financiën onder de loep en controleer afrekeningen, investeringen en polissen.

MAAGD

Jouw persoonlijk magnetisme is optimaal en met je romantische antenne is evenmin iets mis. Een dag vol positieve gevoelens, al kan vanochtend een conflict thuis ontstaan dat met hartstocht te maken heeft op het verkeerde moment.

WEEGSCHAAL

De stemming zal rustiger zijn dan anders. Jouw tevredenheid neemt toe als u taken en projecten voltooit voor je met iets nieuws begint. Je motivatie neemt toe als je wilt afvallen, gezonder wilt eten of een training wilt beginnen.

SCHORPIOEN

Jouw enthousiasme neemt toe en dat zal tot half februari duren. Maak van deze periode gebruik door een pas ontdekt talent te ontwikkelen, je kring uit te breiden of een vakantie te plannen. Verdiep je tevens in de studie van kinderen.

BOOGSCHUTTER

De kosmos adviseert jou meer tijd thuis door te brengen. Kom in actie als je wilt verhuizen of je huidige huis wilt (laten) renoveren of isoleren. Breng gezinsuitbreiding ter sprake als dat voor je belangrijk is.

STEENBOK

De kosmos zorgt voor energie en liefde in jouw hart. De aantrekkingskracht van een buitenlander kan het begin zijn van een romance of een reisavontuur. Er zal extra interactie zijn met de mensen met wie je dagelijks verkeert.

WATERMAN

Het lijkt een gunstige dag te worden. Financieel sta je op het punt aan een positieve periode te beginnen. Vorm een goed beeld van je bezittingen. Als je boven je stand leeft, is het tijd je budget te herzien of aan te passen.

VISSEN

De nadruk zal op je persoonlijkheid liggen, je uiterlijk, gedrag en het vermogen je te uiten. Zet op een rij wat van belang voor jou is. Breng veranderingen aan waar die gewenst zijn. Er kan jou een betere positie worden aangeboden.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!