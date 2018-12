Ik val in herhaling, jongens...maar goed, dit seizoen duurt gevoelsmatig dan ook al driekwart jaar. De sippe, zure smoeltjes na de eliminatie maken mijn avond meteen. Voor mij is Loiza nu al een winnares. Ik hoop dat 'onkruid vergaat niet' de term is waar we de halve finale mee ingaan...maar ik ben er bang voor.

Rouwranden

Er wordt eten naar de eilanden gebracht. Ik ga al over mijn nek bij de aanblik van alleen die inktvis aan die stok, LAAT STAAN bij de aanblik van de rouwranden van Gregory. Het expeditie-team op mijn bank kan het ook niet meer aan en roept allerlei opties richting tv: "Als je nagels zo verdomd smerig zijn, ga dan gewoon even een kwartiertje zitten weken in de zee!" en "Waarom zou je in godsnaam met zulke smerige nagels blijven lopen als je om komt in het water om je heen?"

Greg en Do schuren ondertussen nog eens lekker de maag met wat zand en inktvis. Goor zijn we toch wel met zijn allen, jongens.

Hou je bek

De allesbeslissende proef is daar. Een evenwichtsbalk op tien meter hoogte. Loiza moet winnen. Asjeblieft, Loiza, make me proud! Het trillende naveltje van Jan geeft wel aan hoe lastig het is om tien meter boven het water te balanceren. Het wordt echt menens, want boer Jan zegt ineens hartstikke verstaanbaar dat Dennis zijn bek moet houden. Ojee.

Het vervolg van de proef wil ik eigenlijk niet eens meer bespreken. IEMAND wint en het is niet Loiza... :(

Bedden, ineens?

Na drieënhalf jaar op winnaarseiland besluit iemand ineens om een keer verder dan twee meter het eiland op te lopen en wat vinden ze? BEDDEN! JA HOOR!!

Laurie daagt Gregory uit en als doorgewinterde Expeditie-kijkers roepen we bij de aanblik van de proef meteen 'Ohhhhhh een proef met kokers vangen en tegelijk filmpjes van thuis!!' En ja hoor, de kist springt open, filmpjes beginnen te spelen en Laurie eindigt met een mental breakdown. Had ook tijdens de evenwichtsproef wel gemogen dit. Helemaal in tranen mist ze zelfs de laatste koker die ze bij wijze van spreken al in haar handen had! Meid, je moet echt naar huis hoor.

Huilen

De wonderen zijn de wereld uit, waar ik nog een heel klein sprankje hoop had is het toch afgelopen voor mijn heldin Loiza. Het kon ook eigenlijk niet anders. Hier op de bank huilen we allemaal. Jij bent onze winnares hoor. Bedankt voor alles.