’Een kind krijgen op je 53ste, ik vind het op het randje…’

„Ik ben zelf een stokoude moeder. De natuur gaf me duidelijk een teken dat ik wat belegen begon te worden, met drie miskramen op rij. Wij legden ons daarbij neer. Ik telde mijn zegeningen, ondanks dat ik er veel verdriet van had.

En toen bleek ik op m’n 44ste ineens toch opnieuw zwanger. Dat gaf nogal wat paniek, want in mijn ogen zou het alleen maar leiden tot nóg een miskraam. ’Laat het dan nu maar meteen gebeuren ook’, dacht ik grimmig, toen ik de positieve test in handen had.

Over en uit

Maar die baby bleef dus zitten en dat is maar goed ook, want heel veel leuker krijg je ze niet snel. Wat zijn we blij met onze kleine Frenkie. Ze is nu anderhalf en over een maand word ik 46. Ik voel me niet oud, maar ben het biologisch gezien gewoon wel.

Het is niet zomaar dat vanaf 45 jaar 50% van alle zwangerschappen eindigt in een miskraam. En 6 jaar later begint gemiddeld de overgang, waarna het over en uit is met het voortplanten.

Milder

De kans om op natuurlijke wijze op je 53ste zwanger worden, is heel klein. Naar alle waarschijnlijkheid heeft Naomi voor de komst van haar zoontje een draagmoeder ingeschakeld. Waar ik fel reageerde tegen een Emile Ratelband, die vorig jaar op z’n 73ste zijn negende kind kreeg/kocht en ik ook geen goed woord over heb voor Robert de Niro die op zijn 79ste voor de zevende keer vader werd of Al Pacino die dat kunstje op z’n 83ste flikt, ben ik voor Naomi milder. 53 is toch anders. Een heel stuk jonger. En daarbij weet ik hoe diep een kinderwens kan zitten.

Overgang

Met 53 heb je nog een heel leven voor je, als het meezit. Doodgaan kun je ook geheel onverwacht op je 30ste, maar de gemiddelde levensverwachting voor vrouwen is 83 – laten we daar met een positieve insteek vanuit gaan.

Toch vind ik nog een kind krijgen op die leeftijd op het randje. Ergens moet je toch echt wel een grens trekken. Maar waar? Daar waar de natuur er een stokje voor steekt. Na die verrekte overgang dus (tenzij die heel vroeg op je deur klopt).

Ik twijfel geen seconde aan het perfecte wiegje waarin deze baby is beland. Maar los van al dat geluk, is het ook oké te stellen dat de maakbaarheid van het leven niet oneindig is. Een kind verdient ouders die er in theorie nog heel lang zijn.

Het is wel degelijk ’ooit te laat’, hoe goed je je ook voelt en hoe sterk die kinderwens ook is. Met 70 kun je ook nog via een draagmoeder een kind laten komen. Moeten we dat willen?

Eiceldonatie

De oudste moeder ter wereld beviel op haar 73ste in India van een tweeling, die ze kreeg met IVF en een eiceldonor. Een dag na de geboorte kreeg de vader een beroerte, een jaar later stierf hij op 83-jarige leeftijd. Ook de moeder belandde op de IC, omdat de zwangerschap voor gezondheidsproblemen zorgde.

En in Nederland beviel Tineke Geesink op haar 63ste met behulp van eiceldonatie. Ze stierf toen ze 72 was, haar dochtertje was nog maar 9 jaar oud. Het is dus wel degelijk ooit te laat. Zulke excessen moet je niet willen.

Dan nu de ietwat zure pen neer, want onder de streep is het natuurlijk meer dan fantastisch dat Naomi nog een kindje in haar armen kan sluiten en dat haar kinderen nu met elkaar opgroeien.

En aan alle oude moeders die wel eens twijfelen of onzeker zijn over die leeftijd in combinatie met dat kind; ik moet ook wel eens slikken dat ik op m’n zestigste een kind in de onderbouw van het voortgezet onderwijs heb.

Doet dat getal iets af aan de liefde die ze krijgt of die ik voor haar voel? Nee, helemaal niks.”

