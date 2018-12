Machinist Jorick vroeg conductrice Evelien op tv ten huwelijk

Evelien: ,,Net als voor de uitzending, ging alles erna ook razendsnel in onze relatie. We trouwden zes maanden later en zeven maanden daarna bleek ik zwanger van onze tweeling Dinthe en Fynne (nu 2). Niet veel later kwam daar ook nog dochter Jynore (nu 10 maanden) bij. Een huis vol!"

Kinderen

Jorick: ,,Evelien heeft al Jesse (nu 9) uit een eerdere relatie. Ik vind mijn 'cadeauzoon' prachtig! Toen trouwen ter sprake kwam, had ik wel één voorwaarde: 'Ik wil papa worden.' Dat ene kindje van ons samen werden er uiteindelijk drie."

Evelien: ,,Alles is in sneltreinvaart gegaan, zeggen we weleens grappend. Toen we elkaar ontmoetten, was ik conductrice en Jorick machinist. Onze eerste ontmoeting op een perron duurde twintig minuten, maar dat was genoeg. Ik zocht 's avonds op Facebook naar 'Jorick' en 'machinist', en we zaten meteen uren te kletsen via messenger."

Samenwonen

Jorick: ,,Dat was in februari en in mei woonden we al samen. Ik deelde in die tijd in Utrecht een huis met een vriend. Af en toe zocht ik wel op Funda. Ik zag een fijn appartement in Nieuwegein, maar had geen haast. Ik was stomverbaasd toen bleek dat Evelien na haar scheiding dat huis had gekocht!"

Evelien: ,,Jorick en ik keken vaak naar Say Yes To The Dress. Hierdoor begonnen we over trouwen na te denken. Ik zei: 'Ik wil best nog een keer trouwen, maar alleen als je het goed aanpakt.'"

All you need

Jorick: ,,Niet veel later zag ik een oproep op Facebook van All You Need Is Love. Ze zochten stellen die elkaar hadden ontmoet in de trein. Ik schreef een brief en drie dagen later werd ik gebeld: 'Wil je echt een huwelijksaanzoek doen op televisie?' Ik dacht: 'Waarom niet? Het is lastig 'Nee' zeggen met een camera op je neus...'"

Trouwen

Evelien: ,,Tijdens mijn dienst zag ik Robert ten Brink instappen. Hij negeerde mij volkomen, dus ik vermoedde niets. Totdat er kinderen met rode ballonnen instapten en Robert mij aansprak. In de Koninklijke Wachtkamer op station Baarn is Jorick op zijn knieën gegaan."

Jorick: ,,Op de bruiloft hebben mijn zusje en zwager Just Say Yesgespeeld, terwijl wij richting de trouwambtenaar liepen. Het was prachtig."

Evelien: ,,Jorick en ik weten elkaar te vinden als het nodig is. Ik voel dat we voor elkaar zijn gemaakt!"

