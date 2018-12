'Doe mij maar gewoon een paar goede oordopjes'

Ik hoor alles om me heen. Laatst zat ik met Emma in een restaurant waar de man naast ons zo hard praatte dat ik me nauwelijks nog op Emma kon concentreren. Die begon te zuchten en zei: ,,Ma-ham, je moet dat geluid blocken in je hoofd; je moet er niet zo op letten!"

Schuivende stoelpoten

En dat is dus precíes wat ik niet kan. Nooit gekund ook. Want ik hoor niet alleen die man maar ook het geluid van het bestek op de borden, de altijd-aanwezige muziek, schuivende stoelpoten, de zware motor van een passerende vrachtwagen en de piepende wielen van een tram.

En dan ruik ik ook nog alles: de geuren van andermans gerechten, de parfum van de dame verderop, een zweem afwaswater als de deur naar de keuken iets te lang openstaat. Klinkt dat raar? Ik vind het juist bijzonder dat anderen al die sensaties níet meekrijgen.

Hoogsensitief

Ik ga nooit zonder oordopjes naar een concert, en zelfs op mijn verjaardagsfeest waar we een fantastische band hadden, moest ik af en toe naar buiten omdat ik even moest 'afkoelen' van al die energieën en dat geluid. En wie tref ik daar aan? Mijn zoon Alec. Die heeft namelijk precies hetzelfde. En wat is dat dan? Een paar jaar geleden zou ik geantwoord hebben: 'We zijn hoogsensitief'.

Toen de Amerikaanse psychologe Elaine Aron eind jaren negentig met een boek kwam over HSP (Hoog Sensitieve Personen) was ik blij verrast dat er nog veel méér mensen bleken te zijn bij wie alles wat harder binnenkomt: geluiden, gevoelens, de stemming van anderen...

Van de 23 vragen die bepalen of iemand hoogsensitief is, kon ik er 20 met 'Ja' beantwoorden. Ik heb er destijds twee columns over geschreven, en steeds als er iets speelde rond HSP werd ik aangeschreven of opgetrommeld.

Persoonlijkheidskenmerk

Inmiddels is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat hoogsensitiviteit geen verzinsel is, maar een écht persoonlijkheidskenmerk. De meesten hebben een filter in hun informatieverwerkingssysteem zodat er niet te veel prikkels tegelijk binnenkomen.

Uit MRI-scans is gebleken dat dit filter bij hoogsensitieve mensen minder goed werkt waardoor er meer hersengebieden tegelijk actief zijn. Het grote nadeel daarvan is dat mensen mij vaak een watje vinden omdat ik snel overweldigd raak.

Schouderklopje

Het voordeel is echter dat HSP’ers een diepere verwerking hebben, creatiever combineren en langer nadenken. En daar wringt 'm meteen de schoen, want eerlijk gezegd vind ik dat het hoogsensitieve gebeuren de laatste jaren een wonderlijke afslag heeft genomen.

Het is een heuse industrie geworden, met coaches en workshops en cursussen. Er wordt me iets te vaak gesteld dat het heel uniek en speciaal is, en dat je zelfs zó gevoelig kunt zijn dat je 'entiteiten' ziet. Juíst als HSP’er gaat dit me een tikje te ver. Ja, ik hoor veel, maar aan een paar goede oordopjes heb ik méér dan aan een sticker en een schouderklopje.

