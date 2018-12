Robert ten Brink: Na 5 kinderen vond ik het welletjes

Precies op tijd komt hij binnen in het hotel, in hartje Amsterdam en bij hem om de hoek. Robert ten Brink (63) zit midden in de opnamen van alweer het 27e seizoen van kijkcijferhit All You Need Is Love. De kerstaflevering komt eraan en deze week verschijnt de gelijknamige film, met Fedja van Huêt in de rol van presentator.

,,Een hilarisch gegeven, een kerstfilm over een tv-programma", zegt Robert, die de film al heeft gezien. ,,De presentator en de televisiewereld worden uitvergroot, met een gekke producer die kerstbomen omtrapt en zo. Alles moet scoren, ze zijn keihard tegen de kandidaten.

Wat ik grappig vind, is dat in de film mensen worden benaderd om mee te doen aan het programma. Dat is in het echt zeker niet zo. Ik zie het al voor me: 'Wilt u meedoen? Oké, dan kloppen we zo bij u aan en dan moet u wel verrast doen, hoor!' Het is ook gevaarlijk, want misschien denken mensen dat het echt zo gaat."

Is het programma na al die jaren nog leuk om te maken?

,,Het is ooit voor mij bedacht, toen zijn we wat gaan proberen en bleek het goed te passen. Maar in de loop der jaren is het met ons meegegroeid. Als het nog steeds zo was als toen, zou het niet meer leuk zijn."

Je moet vaak naar het buitenland voor opnamen. Hoe ad hoc is je leven?

,,Volledig. Als we een seizoen maken, zitten we in een run van twee, drie maanden waarin we per dag beslissen wat we gaan doen; het is echt een liveprogramma. Het kan zijn dat we volgende week naar Oostenrijk gaan met de caravan, maar we kunnen ook opeens iets heel anders doen.

Mijn vrouw Roos en ik werken samen aan het programma, dat is prettig. Ze reist niet mee, maar ze weet overal vanaf. Roos zit samen met de redactie goed in de onderwerpen en heeft daar een iets andere, vrouwelijke kijk op. Mag ik dat tegenwoordig nog zeggen?"

Hoe romantisch ben jij zelf?

,,Nee, houd op, alsjeblieft! Dat is echt de meest gestelde vraag."

Nee, dat is toch de vraag of je geen zoon had willen hebben?

,,O ja. Maar dat was vroeger. Oké, ben ik romantisch? Ik zeg altijd: 'Nee'. Roos zegt altijd: 'Best wel'. Ik denk dan: 'Hoezo?' Nou ja, omdat ik weleens zomaar een reisje plan."

Ben je van de grote gebaren?

,,Ja, dat wel. Ik heb het altijd leuk gevonden om mooie dingen voor haar te kopen, zoals ringen. Ik heb haar volgehangen met juwelen, haha. Nee, dat is overdreven. Maar een bloemetje meenemen, doe ik dus niet. Het is bij mij niet een kwestie van 'rozen, rumbonen en rode wijn', om met Koot & Bie te spreken, maar meer dat ik het weleens leuk vind om een nachtje naar Rome te gaan."

Wat maakt Roos de vrouw voor jou?

,,Wij vullen elkaar goed aan. Toen we elkaar ontmoetten hebben we blijkbaar onbewust aangevoeld dat we elkaar vooruit konden helpen. Zij brengt mijn goede kanten naar boven en ik doe hetzelfde bij haar. Zij heeft me in het begin - en dan heb ik het over 35 jaar geleden - gepusht toen de KRO belde of ik een screentest wilde doen voor tv. Ik dacht: 'Wat moet ik daar nou mee?' Maar Roos riep: 'Je gaat bellen!'

Ze stuurt me de goede kant op. En ik ben voor haar best een makkelijke man. Ik heb over kinderen nooit gezeurd, bijvoorbeeld. Zij wilde wel tien kinderen. Na vijf vond ik het welletjes, maar voor de rest vond ik het allemaal prima. Wij zijn niet zo’n stel dat discussieert over wie de vuilnis buiten brengt of zo, dat zien we gewoon wel. In de praktijk ben ik dat dus, haha."

Wel goed gelukt, die vijf prachtige dochters!

,,Ja. Ons motto is: 'Bij twijfel, altijd doen.' Anders krijg je spijt van dingen. Je kunt beter iets wel doen om erachter te komen dat het misschien niet zo handig was, dan achteraf denken: 'Had ik dat maar gedaan.' Over belangrijke beslissingen hebben we uitvoerig samen gedacht. Maar kinderen, dat was gewoon haar beslissing. Nu vind ik het fantastisch, maar ik was niet een man die op zijn twintigste al riep dat hij een groot gezin wilde. Daar dacht ik niet eens over na."

Wat zijn de grootste lessen die je hebt geleerd van al die vrouwen in huis?

,,Dat je ze altijd gelijk moet geven. Probeer het niet eens, je verliest het altijd, zeker als ze met z’n allen zijn. Vrouwen willen aanbeden worden, aandacht krijgen. Dat kan niet altijd en dat blijft de eeuwige strijd tussen mannen en vrouwen. Daarom is het belangrijk dat je elkaar in een relatie een beetje ruimte geeft.

Roos heeft nooit moeilijk gedaan als ik een paar uur naar de kroeg verdween of zo; dan gaf zij de kinderen alvast te eten. Roos was toch op een ander plan met ze bezig; ik heb nooit met ze over de menstruatie hoeven spreken. Liefdesverdriet? Dat deden ze onderling, geloof ik. Dat is het voordeel van vijf meiden."

Je bent net 63 geworden. Merk je dat je ouder wordt en heb je er moeite mee?

,,Ik merk wel dat zo’n seizoen maken steeds meer energie eist. Sinds een jaar of twee doen we dat bewust alcoholvrij, Roos en ik. Dat scheelt zoveel energie! Niet dat we normaal hele flessen whisky leeglurken, maar een wijntje gaat er wel in.

Nu zijn we veel frisser. En het scheelt wat kilo’tjes. IJdel? Natuurlijk, anders zou ik niet voor tv werken. Maar eventuele ingrepen om er jonger uit te zien, nee, daar houd ik me niet mee bezig."

Hoe blijf je in vorm?

,,Nou, niet door te sporten in elk geval. Afschuwelijk, daar word ik zo depressief van. Van een dieet ben ik ook niet, maar we eten heel gezond. Ik heb bijvoorbeeld in mijn hele leven slechts één keer een frikandel gegeten. Zó vies. Van dat geperste slachtafval, gatverdamme. We hebben thuis altijd lekker gegeten. Een beetje die Italiaanse keuken: olijfolie en verse producten."

