Miranda (52): Toch had ik binnen 2 maanden een baan

Voel jij je leeftijd?

„Jonger, veel jonger! Minstens wel zo’n tien jaar. Maar ik vind ook dat een getal niet zo veel zegt, het gaat er meer over hoe je in het leven staat.”

Heb jij een beautygeheim?

„Ik gebruik al jaren Nivea. Mijn moeder gebruikte het vroeger al en het was voor mij niet meer dan normaal om het ook te gaan gebruiken. Ik vind het zo fijn spul en het ruikt zo lekker. Daarbij drink ik veel water en geen alcohol en rook ik evenmin. Ook neem ik dagelijks een vitamine C bruistablet. Maar ik denk ook dat genen een rol spelen, want mijn moeder ziet er ook nog goed uit voor haar leeftijd.”

Schatten mensen je vaak op de juiste leeftijd?

„Net zoals ik mij voel, schatten ook anderen mij zo’n tien jaar jonger. Als ik dan vertel over mijn kinderen van 24 en 18 - die nu in Nederland studeren - gaan mensen rekenen en zijn ze verbaasd dat ik niet zo jong ben als ze dachten. ’Huh, dat kan toch niet?’ reageren ze dan. Ik vind dat altijd wel leuk om te horen!”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn haar en mijn ogen. Aan mijn haar hoef ik gelukkig niet veel te doen. Het krult mooi en is lang. Vroeger moest ik het wel vaak uit de klit halen, maar dat hoeft nu ook niet meer; met de producten van nu kan ik mijn haar veel makkelijker doorkammen.”

Waarmee ben je minder blij?

„Mijn buik mag wel wat strakker. Maar het stoort mij niet zodanig dat ik er iets aan verander. Ik sport wel regelmatig, maar dat mijn buik daardoor niet heel strak wordt, is dan maar zo.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Ook met mijn haar! En met dat ik er nog zo ’goed’ uitzie voor mijn leeftijd. Ook krijg ik complimenten over mijn rustige uitstraling en dat ik aandachtig kan luisteren.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ik ben afgelopen jaar terug naar Nederland gekomen, na twintig jaar in Griekenland te hebben gewoond. We hadden daar een zaak met appartementjes en ondanks dat het natuurlijk heerlijk is om op een eiland te wonen, was ik er nooit echt op mijn plek. Voor mijn gevoel was iedereen altijd vrij pessimistisch. Ik begon Nederland dan ook te missen. Je zou denken dat je de warme zon nooit zat wordt, maar na twintig jaar zon keek ik toch uit naar de regenachtige dagen in Nederland.”

„Uiteindelijk hebben we besloten om terug te gaan naar Nederland. Ik kreeg veel reacties van: ’Oh een nieuwe baan vinden in Nederland op jouw leeftijd lukt toch niet meer?’. Dat was vervelend om te horen, maar ik heb altijd geantwoord dat ze zich geen zorgen hoefden te maken. Want ik bleef positief en binnen twee maanden hadden we een woning en had ik een baan.”

„Toevallig is de baan in de richting die ik gestudeerd heb: Culturele Maatschappelijke Vorming. Ik heb er toentertijd nooit iets mee gedaan, omdat ik aan het einde van mijn studie zwanger was en we vervolgens al heel snel naar Griekenland zijn vertrokken. Ik werk nu bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) als begeleider van alleenstaande, minderjarige asielzoekers. Ik voel me er helemaal op mijn plek en ben blij dat ik twintig jaar geleden mijn opleiding toch niet voor niets heb gedaan.”

Wat houdt je jong?

„In het nu leven en genieten. Ik geloof echt dat positief in het leven staan zoveel voor een mens doet en dat je je er zoveel beter door voelt. Daarbij houdt sporten mij ook jong. Ik heb in Griekenland veel aan buikdansen gedaan en dat is voor mij een hele leuke hobby, waarvan ik enorm kan genieten.”

Heb je een levensles die je wil delen?

„Blijf zo veel mogelijk in het nu en ga niet piekeren over zaken uit het verleden. Wees dankbaar voor wat je nu hebt en geniet er ook van!”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke, vrouwelijke dertigplussers. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit! Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto's (portret en totaal) naar [email protected].