Heel Holland bakt 1: ’Spinazie in een taart?! Wat is er mis met pistachenoten?’

Nou daar sta je dan met je taart. Samen met nog 499 andere taarten, eh...mensen dus. Taartenbakkers, noemen ze dat. Taartenbakkers met de ambitie om dit jaar de beste thuisbakker van Nederland te worden. Goedemorgen, mag het een onsje botercrème en nougatine meer zijn?

Nee, dat kun je als jurylid niet in je eentje beoordelen, zelfs niet als je Janny of Robèrt heet en behoorlijk wat gewend bent op taartenproefgebied. Het bataljon juryleden is behoorlijk uitgebreid in deze eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt. Vakgenoten van Robèrt, maar ook oud-kandidaten proeven mee.

Ingewanden

Met 500 baksels, mooie, minder mooie en ook hele bizarre (beste mevrouw de doktersassistente: what were you thinking toen je ingewanden kleide van fondant?), kunnen er alleen maar dingen mis gaan. Uit een chocoladebaksel viel spontaan een hele hap en een hartvormig geval mocht de jurytafel niet aanschouwen. Vlak voor de finish klapte ie op de grond. Op z’n kop natuurlijk.

En iedereen had zo zijn eigen motivatie om mee te doen. De meest filosofische? 'Ik probeer de ellende van de wereld weg te bakken.' De aspirant kandidaat had dat gedaan met een taart van spinazie. Juist ja, dan bak je de ellende niet weg, dan héb je de ellende. Spinazie in een taart? Wat is er mis met pistachenoten? Die zijn ook groen.

Elfjes en een prinsessenjurk

Er was behoorlijk wat werk gemaakt van de baksels. Er was een meisje in een roze prinsessenjurk met een boslandschap van gebak waarin elfjes van marsepein huisden. Ik heb dan meteen zo’n beeld. Ik zie dat meisje gewoon al dagen van tevoren in een bloemetjesschort achter een roze keukenmachine staan.

Met bloem in d’r haren en roze wangen van de opwinding: 'Mijn elfjes gaan mij laten vliegen!' Eh nee, dat deden ze niet. Het prinsesje was er niet meer bij toen de laatste 15 overgebleven kandidaten voor het eerst de tent aanschouwden. Niet dat ze erin mochten. Het bakken vond deze eerste week buiten plaats. En er moesten er meteen vijf naar huis.

Best spannend

De opdrachten? Een taartje opspuiten in 80 seconden (dat was nog best spannend) en een flammkuchen in een openluchtoven. ‘Thuis ging het veel beter’, zei de bloedmooie Aruna. Je zou bijna zeggen: wen d’r maar aan. Want zo gaat dat kennelijk in die tent. Maar Aruna haalde helaas de finish niet. En daarmee vielen de eerste tranen van dit seizoen.

Verder door: de schattige Kim en al even snoezige Nicole, Ahmed, Vincent die meteen al in deze eerste aflevering zijn creatieve kant liet zien door een grijze flammkuchen te maken met inktvisinkt, Liesbeth, Hanne, nog een Kim, de slechthorende Cas met doventolk (roodharig, André voelde meteen een klik), Ada en mijn persoonlijke favoriet dit seizoen (althans, nu, het kan de komende weken natuurlijk nog alle kanten op), kunstenares Maroeska met de artistieke grijze knot.

Je néémt een beslissing Janny

Waren er minpuntjes? Ja, één! Op het moment dat er nog vijftien kandidaten waren en dat er tien moesten worden, zei Janny: ‘Robèrt, we moeten een beslissing maken.’ Nee Janny, je maakt een taart. En je neemt een beslissing. Sorry, dat is nou eenmaal een persoonlijk irritatiepuntje.