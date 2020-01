’Mocht je willen doneren, bespreek dat dan met je familie!’

50% van de Nederlanders bespreekt zijn/haar donorwensen niet met naasten, wat kan leiden tot twijfel bij nabestaanden of een keuze daadwerkelijk bewust gemaakt is. Bijna driekwart van de nabestaanden weigert bij twijfel dan ook in te stemmen met donatie.

Levens sparen

Volgens Marie-Ceciel kan een kort gesprek veel levens sparen: „Het hoeft maar 1 minuutje te duren, dit gesprek. Voer het tijdens de afwas of tijdens een wandeling. Laat jouw nabestaanden weten wat jouw wensen zijn. Wel of geen orgaandonatie. Of je nu wel of niet doneert; het is allebei prima, maar als jij wel donor wil zijn en je nabestaanden weten het niet dan kan dat voor onduidelijkheid zorgen na jouw overlijden.

Het is beter als je nabestaanden zeker weten wat je wens is, dan kan die beter worden uitgevoerd als het zover is. Het is natuurlijk reuze zonde als er organen, die levens kunnen redden, verloren gaan zonder dat dit de bedoeling is.”

Op een laag pitje

Marie-Ceciel is getrouwd en heeft twee nog thuiswonende zonen van 21 en 18. Door haar drie mannen wordt ze ’op handen gedragen’. Gelukkig maar want ze ging als nierpatiënt van een rijk sociaal en werkzaam leven naar een leven een laag pitje: „Ik had een hele leuke baan als casemanager voor mensen met alzheimer en werkte 28 uur per week.”

„Helaas kan ik nu nog maar 12 uur per week werken. Van mijn drukke sociale leven is weinig meer over. Mijn vriendinnen heb ik gelukkig nog wel, maar even spontaan ergens heen gaan is moeilijk. Ik moet drie nachten in de week in het ziekenhuis slapen voor het spoelen van mijn bloed. Want mijn nieren werken nog maar 8% en kunnen dus niet zelf mijn bloed schoonhouden.”

Zelfstandige vrouw

„Dus langer dan vijf dagen kan ik niet weg. En dan nóg vergt dat een enorme voorbereiding: ik mag hooguit één dialyse overslaan. Samen met 750 anderen sta ik op de wachtlijst voor een nier. Ieder jaar komt er voor 250 mensen een orgaan te laat, of ze kunnen de operatie niet aan omdat ze geen goede conditie meer hebben.”

„ Zó zonde als je erover nadenkt dat we zoveel organen verloren laten gaan alleen omdat je de informatie over donorschap niet met je naasten hebt gedeeld. Stel jij hebt een orgaan nodig, dan wil je toch ook zo snel mogelijk geholpen worden?”

Wachtlijsten

„Andere landen - zoals in Wales - hebben al laten zien dat wanneer mensen goed geïnformeerd zijn, en het gesprek over de persoonlijke donorkeuze zijn aangegaan, nabestaanden vaker instemmen met donatie. Met kortere wachtlijsten tot gevolg. Ik hoop dat Nederland ook naar een dergelijke situatie kan toegaan.”

„Vooralsnog is het zo dat als nabestaanden bezwaar hebben tegen orgaandonatie ze de donatie kunnen tegenhouden, bijvoorbeeld omdat zij daar emotionele of psychische schade van ervaren. Als de arts concludeert dat de nabestaanden ernstige bezwaren hebben die hij niet kan wegnemen, besluit de arts om de donatie niet te laten doorgaan. Dus: mocht je willen doneren, bespreek dat dan met je familie!”

