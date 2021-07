Video

Limburgse B&B onder water: ‘Ik kan wel janken!’

De ravage is enorm bij een B&B in het Limburgse Heerlen. Dinsdagavond barstte het noodweer daar los en stroomde het water het historische gebouw binnen. Als eigenaresse Corinne Reesink een dag later de deuren opent, weet ze niet wat ze ziet.