Barry Paf: Ik heb wel 100 foute kersttruien!

Barry haalt een enorme tas met kersttruien tevoorschijn. "Je zei neem wat kersttruien mee, dus ik heb maar gewoon alles meegenomen. Is dit wat?", vraagt hij, terwijl hij een rode smoking met elanden en kerstboompjes omhoog houdt. Schaterlachend komt hij terug de ruimte in. "Kijk, hij past niet meer. Ik moet de gulp open houden. Weet je, ik doe het jasje eroverheen dan zie je het niet."

Hoe bevalt de nieuwe baan bij 100% NL?

"Het bevalt goed. Ik zit hier nu sinds mei en het is zo'n warm bad. Ik werkte vanaf mijn zeventiende bij 538, heb daar twintig jaar gezeten, en daarna twee jaar voor mezelf gewerkt. Ik deed presentaties en commercials en draaide op feestjes. Het is leuk, want je komt in contact met heel veel mensen. Maar je bent wel overal en nergens. En je hebt geen directe collega’s die je elke dag ziet. Dat miste ik wel.

En ik miste het radio maken ook enorm. Ik krijg zoveel lieve berichtjes van fans sinds ik weer op de radio ben. De luisteraars die toen ‘s avonds met mij op de achtergrond huiswerk maakten, hebben nu kinderen en luisteren naar 100%NL. Ze zijn samen met mij volwassen geworden."

Wat is er zo leuk aan kerst?

"Gewoon het gezellig samenzijn. Ik werk in de media, dat is een vluchtige wereld waarin je kort tijd hebt voor elkaar. Alles moet snel en iedereen is druk. Ik heb altijd radioprogramma’s gemaakt op tijden dat je normaal met vrienden en familie zou zijn: 's avonds, in de weekenden en nu heel vroeg in de ochtend. Daarom waardeer ik die momenten des te meer."

Komt die liefde van huis uit?

"Zeker! Ik kom uit een katholiek gezin, dus mijn ouders vierden Kerst graag. En in Twente wordt het sowieso wel uitbundig gevierd, met een levende kerststal en musicals op school. Als kind was ik dol op alles wat licht gaf. Dus ik wilde vooral graag de lampjes in de boom hangen en die steeds aan en uit doen."

En is jou huis net zo versierd?

"Het zijn nog geen Amerikaanse taferelen met lichtgevende sleeën op het dak, maar ik wil mijn huis wel gezellig maken. Met een echte kerstboom natuurlijk; zo een met kluit en pot, die je water moet geven.

Ik vond het zo stom toen mijn ouders een nepboom kochten. Mijn oma had vroeger al een neppe kerstboom maar dat was echt zo’n plastic geval met stokjes eraan. Dat had helemaal niks met een boom te maken.”

Hoe ziet de planning er dit jaar uit?

"Mijn moeder claimt altijd de eerste kerstdag; lekker gourmetten. Op de tweede kerstdag geef ik, als het lukt, elk jaar een diner. Ik krijg in september al appjes van vrienden of ze weer kunnen komen.

Ik moet eerlijk toegeven dat ik niet echt kan koken. Ik vraag dus altijd of iedereen zelf wat meeneemt, dat is ook gezellig. En dan ben ik voor mijn eigen gang zelfs weleens naar de traiteur gegaan. Erg hè.. Maar goed, ik stel mijn huis open, denk ik dan maar. En ik zorg voor de beste kerstmuziek."

Wat wordt er dan gedraaid?

"Ik hou van de geijkte nummers. Je hoort ze overal, maar met reden. Ze zijn gewoon goed. All I want For Christmas blijft voor mij de nummer één. Mariah Carey verdient daar niet voor niets een miljoenenpensioen aan. En natuurlijk Wham! en Bianca Ryan met Couldn’t It Be Christmas. En wat niet veel mensen weten, is dat de Spice Girls een kerstnummer hebben. Sleigh ride heet het. Wordt bijna niet gedraaid, maar is wel leuk!"

Hoe is de truienverzameling ontstaan?

"Ja, dat speelt al wel een paar jaar. De kersttruien waaiden over uit Amerika en ineens waren ze overal te koop. Als ik een leuke zie liggen, koop ik ‘m. Ik denk dat ik zo’n honderd kersttruien in de kast heb hangen, in alle kleuren, soorten en maten. Mijn mooiste exemplaar is de kerstsmoking.

Maar die gaat dus helaas niet meer dicht, merkte ik net." Hard lachend: "Ik had niet verwacht dat 'ie zó erg niet meer dicht zou gaan. Hij is van drie jaar geleden. Goede motivatie om weer eens te gaan sporten."

Wanneer haal je je kersttruien tevoorschijn?

"Ik heb niet het hele jaar door een kersttrui aan, zo erg is het ook weer niet. Maar in december komen ze richting de kerstdagen steeds vaker de kast uit. De kerstkriebels beginnen bij mij eigenlijk in oktober al. Maar eerst moet Sinterklaas voorbij zijn, dan kan ik pas echt los. Ik heb in september al voor het eerst een kerstnummer gedraaid op een schoolfeestje. Kan mij het schelen dat het te vroeg is. Die kinderen vonden het juist prachtig."