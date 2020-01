Mascha werd aangerand: Ik kon geen kant op

Ik ben een vrolijke meid en heb mijn mondje klaar. Zoals velen me kennen breng ik joie de vivre en leven in brouwerij. Lachen, gieren, brullen en never a dull moment. Maar… dit is uiteraard maar één kant van me. Tegelijkertijd ben ik een succesvolle zakenvrouw en run ik een serieus bedrijf waar op dagelijkse basis genoeg heftige dingen gebeuren. Die tweeledigheid heb ik ook nodig in mijn leven: het kan niet altijd feest zijn en evenmin altijd zwaarmoedig.

Drama

Fast forward naar een uurtje later. Inmiddels werd ik door een andere gast in die stand uitgenodigd om naast hem en zijn collega te komen zitten. Ze waren net als ik in een uitgelaten bui maar dat is ook niet raar. Deze heren waren in hun ’kantine’. De horeca zit ze in het bloed en ze waren uit op een feestje. En dat begrijp ik! Maar wat begon als een leuk geanimeerd gesprek mondde binnen een kwestie van minuten voor mij uit in een drama.

Slet

Ik werd uitgescholden voor o.a. slet en ’we gaan je kapot neuken want jij geeft mij een grote harde pik met die pijpsmoel van je’. Verder ging dit nog een aantal minuten zo door en werd er inmiddels ook al ’lekker hard’ in mijn onderarm gebeten. Want tja, er moest natuurlijk wel even ’gebitemarked’ worden want ik was nu zijn ’sletje’. Ik kon geen kant op want hij had mijn beide polsen stevig vast.

Verlamd

Dit alles gebeurde nog steeds zittend aan de bar op een locatie omringd door mensen. Zo outgoing als ik eerst was, zo stil was ik nu. Ik voelde me verlamd, kon geen kant op. Het was als een nachtmerrie waaruit ik niet kon ontsnappen. Ik was gedissocieerd van mijn lichaam. Zijn handen betastten mij en hij beet opnieuw in mijn onderarm. Zijn handen graaiden en namen, zijn teksten waren ziekmakend en zijn gedrag was intimiderend. En ik deed niets en zijn collega ook niet. „Ik wil dit niet!!!” schreeuwde het in mij. Maar ik deed NIETS.

Verdwijnen

Heb ik niet hard genoeg NEE! Geroepen? Inderdaad, ik zei niets. Want ik was er niet meer. Mijn ziel had besloten dat het wijzer was te verdwijnen uit deze realiteit. De gedachten raasden door mijn hoofd... Wat is er gebeurd? Is dit mijn eigen schuld? Waarom kon ik niet volwassen communiceren over mijn behoeftes? En had ik hem niet zelf verleid omdat ik in eerste instantie meeging in zijn uitgelaten bui? Een golf van schaamte neemt bezit van me. Want ja, ik heb zeker aardig gedaan en ik genoot ervan om te lachen met mensen aan de bar. Maar betekent lachen om iemands grapjes dat ik ’meer’ wil? Misschien. Maar misschien ook niet. In dit geval ABSOLUUT NIET.

Loswrikken

Ik heb me uiteindelijk weten los te wrikken uit zijn ferme greep en ben bij de barvrouw achter de bar gaan staan. Ik mocht bij haar wachten zolang de heren nog in de buurt waren. Ik ben naar mijn kennis gegaan en die kreeg - helaas voor hem - de volle lading van mij. Ik had hem toch meerdere malen gewenkt? Waarom greep hij niet in? Waarom deed hij mijn pogingen tot aandacht trekken bij hem af als ’Zeik niet zo Mas, ik ben druk aan het werk’?

Waarom werd er over mij gezegd door de directie van de stand dat ik beschonken was en veel te luidruchtig? Waarom werd dit over mij gezegd terwijl het feitelijk incorrect is? Waarom werd er gezegd dat het wel meeviel omdat zij het niet gezien hebben? Waarom werden de heren aan de bar niet teruggefloten toen zij wel lawaai aan het maken waren en richting mijn kennis aan het schreeuwen waren?

Janken

Waarom is er niet compassievol gehandeld door de eigenaren van de stand toen ik de volgende dag mijn kennis een bericht stuurde met hoe dit nu opgelost ging worden? Waarom werd de schuld in mijn schoenen geschoven? Waarom kan dit anno 2020 vol in de ’Me Too’-periode nog gebeuren? En waarom is het zo dat ik me ervoor schaam en twee dagen later nog steeds non-stop aan het janken ben?

Het is in eerste instantie lastig om deze situatie als ’aanranding’ te beschrijven maar nadat ik er met een goede vriend en vriendin over had gesproken trok ik toch de conclusie dat dit wel degelijk aanranding is. En ook nog eens eentje van het heftigere soort aldus de zedenpolitie. Omdat ik door omstanders niet serieus werd genomen. Dat verergert de situatie alleen maar. Ik heb inmiddels melding gedaan bij de politie en maandag ga ik definitief aangifte doen, want ik heb een paar dagen verplichte bedenktijd.

Oud trauma

Het is veel complexer dan alleen de man aan de bar de schuld te geven. Hij was onwetend van zijn onkunde en de manier waarop zijn aanraking een oud trauma in mij triggerde. Hij is slechts één van de vele voorbeelden van onvolwassen, puberale seksualiteit. Hij had werkelijk geen idee wat de gevolgen voor mij zijn. En hij - en met hem vele anderen - heeft geen idee dat dit vrouwen op dagelijkse basis overkomt. En dat wij daardoor veranderen.

Want dat is echt mijn grootste angst: dat ik hierdoor ga veranderen. Want ik durf niet meer naar een dergelijk evenement en al helemaal geen leven meer in de brouwerij te brengen. Want als je dat doet, geef je klaarblijkelijk het signaal af dat het oké is om te worden aangerand… En dat is verre van oké.

Reactie Horecava

Marjolein de Haas-Hebink, namens Horecava: „We vinden het echt heel vreselijk wat Mascha is overkomen. Uit de grond van ons hart leven we met haar mee. We tolereren dit soort situaties echt niet op onze beurs. We zouden heel graag willen weten bij welke standhouder dit is gebeurd. En nog belangrijker, wat kunnen we voor Mascha betekenen?”

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.