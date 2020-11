Daghoroscoop 23 november

VANDAAG JARIG

Komend jaar ziet er gezond en tevreden uit. Het gaat u goed, een paar uitdagingen daargelaten, maar dat houdt het leven boeiend. De enige planeet die het u lastig kan maken is Neptunus, de andere zorgen voor harmonie. Het wordt uw uitdaging om verstandig om te gaan met uw energie.

RAM

Waar het uw aspiraties betreft kunnen uw partner en u op verschillende golflengten zitten. Terwijl u wilt klimmen, kan uw partner pleiten voor een-op-de-plaats-rust. Er zal hoe dan ook sprake zijn van frustratie. Bedenk een compromis.

STIER

Focus op uw liefdeleven en maak uw liefde weer eens kenbaar. Besef dat kluchtkastelen snel in nevel verdwijnen. Blijf als u erg verliefd bent wel eten en slapen. Slik het manmoedig als één uwer ideeën wordt afgewezen.

TWEELINGEN

Oudere kinderen kunnen voor problemen zorgen. Natuurlijk kunt u hun schulden betalen, maar wijs ze ook op hun verantwoordelijkheden. Doe geen werk dat niet het uwe is en vul zeker niet de gaten die anderen lieten vallen.

KREEFT

Plotselinge veranderingen kunnen veel tijd kosten. Eigen plannen en die van uw gezin kunnen daardoor in de verdrukking komen, maar dat kunt u rechttrekken door ze mee uit eten te nemen, al is het maar voor een hamburger.

LEEUW

U kunt te emotioneel reageren. Als fantasieën u wakker hielden zult u humeurig zijn en niet opgewassen tegen veranderingen. Reisplannen lopen gevaar en een mailtje kan slecht nieuws brengen. Probeer flexibel te blijven.

MAAGD

Een gunstige dag voor financiële verplichtingen; u bent niet oplettend genoeg en hebt onvoldoende research gedaan. Van een impulsief besluit krijgt u spijt. Blijf van het geld van anderen af; u weet vandaag niet wat lucratief is.

WEEGSCHAAL

Hoewel u zich wilt concentreren op een project kan er ineens iets gebeuren wat uw plannen zal vertragen. Pas u aan en word niet humeurig als prioriteiten veranderen. Doe wat u moet doen en ga daarna weer snel uw eigen gang.

SCHORPIOEN

Er kan sprake zijn van een machtsstrijd; u bent nog kritischer dan anders voor uzelf en uw medemens. Doe uw best open te staan voor compromissen. Reken af met opkomende wrok en ga verder met een schone lei.

BOOGSCHUTTER

Door uw gemakkelijk optreden hebt u bewonderaars, maar kunt u ook het slachtoffer worden van onbetrouwbare types. Raak niet betrokken bij een schandaal dat met geld te maken heeft, al kan dat naast vervelend ook leerzaam zijn.

STEENBOK

Het kan nodig blijken u te distantiëren van bepaalde lieden op de werkvloer. U beschikt over onderscheidingsvermogen: gebruik het! Er dreigt gevaar via een dubieuze organisatie. Let op uw presentatie; gedrag kan u verraden.

WATERMAN

Liefst zou u de week ontspannen beginnen maar dringende zaken kunnen het tempo bepalen. Raak uw zelfbeheersing niet kwijt als het tegenzit of u wordt opgehouden. Luister naar de verkeersinformatie als u de weg op moet.

VISSEN

Wijs ze erop als vrienden u geld schuldig zijn. Zorg voor financiële stabiliteit en durf vragen te stellen. Tracht een onontkoombaar verlies te minimaliseren. Wees voor anderen een voorbeeld bij het nemen van beslissingen.