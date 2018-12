Catherine dacht in Parijs de gele hesjes te kunnen ontlopen

Waarom ga ik elk jaar naar Parijs? In een ver verleden studeerde ik Frans en daardoor heb ik iets met de taal. Als ik Frans spreek, voel ik me anders. Dat schijnt heel gewoon te zijn, bleek ooit uit onderzoek.

ANTIDEPRESSIVUM

Dus verzin ik elk jaar een smoes om naar de Lichtstad te gaan. Soms zijn het tentoonstellingen, dit jaar was het omdat ik het boek TLV had gekocht: een fantastisch kookboek dat tegelijkertijd een reisgids is plus een geweldig antidepressivum. Want wie dat boek leest, wordt blij.

In sommige recepten zitten ingrediënten die ik niet zo gemakkelijk in Nederland kan krijgen, zoals het kruidenmelange za’atar. Goede reden om voor naar Parijs te gaan, toch? Mijn vaste route loopt via de smikkelafdeling van het warenhuis Galeries Lafayette en de Grande Epicerie de Paris, oftewel de grote kruidenier van Parijs.

KAZEN

En dan merk je het verschil. In Nederland vragen ze: 'Wat zoekt u, za’atar? Nooit van gehoord.' In Parijs vragen ze: 'Wilt u het in een blikje, een potje of los?'

Langzamerhand weten we in Nederland ook wat lekker is, maar daar liggen ze nog steeds mijlen voor.

Nadat ik mijn hart heb opgehaald aan alle bijzondere kruiden, wijnen, worsten, kazen en andere etenswaren loop ik terug naar het hotel. In Le Marais wip ik een leuke-dingetjes-winkel binnen.

GELE HESJES

De verkoopster begroet me hartelijk. "Fijn dat u er bent", zegt ze, "en dat u zich niet heeft laten afschrikken door de hesjes." Als ik vraag of ze het met de gele hesjes eens is, zegt ze: "Iedereen is het ermee eens. Kijk naar mij, ik heb vanochtend een uur in de trein gezeten, straks weer een uur terug om hier te kunnen werken. En dan krijg ik netto 1200 euro per maand. Na de huur heb ik 300 euro over om van te leven. En dan werk ik me kapot."

MACRON

Er komen meer vrouwen bij staan en voor ik het weet is er een opstootje. Ze vertellen allemaal hoe hard ze werken en hoe weinig ze overhouden. En dat een cappuccino overal al 7 euro kost. "Maar jullie waren eerst toch zo weg van Macron?", vraag ik.

"Toen wisten we nog niet dat hij gestoord is", antwoorden ze. "We hoopten dat er een andere tijd zou aanbreken." Inmiddels is Macron de gele hesjes tegemoet gekomen. Ik ben benieuwd of de dames nu iets meer overhouden in hun portemonnee...