Nikkie Plessen: Kate is mijn muze

Er werd groots uitgepakt in AFAS Live met genodigden als Andre Hazes jr, Lil' Kleine, Ali B, Gers Pardoel, Xander de Buisonjé, Glennis Grace, Guus Meeuwis, Ronnie Flex, Famke Louise, Waylon, Jeroen van der Boom, de Vengaboys-leden en Davina Michelle.

CADEAUTJE

Influencer Anna Nooshin presenteerde het geheel en tussen en tijdens de optredens door werd de huidige wintercollectie van Nikkie Plessen geshowd. Het modeshowconcert was een cadeautje aan vrienden, relaties, klanten en medewerkers van Nikkie Plessen.

Nikkie: "Ik wilde ze eens extra in het zonnetje zetten, we doen het immers samen. En hoe kan dat beter dan met muziek en show, dat verbindt toch iedereen?" Met deze presentatie overtreft ze eerdere shows als die in de The Harbour Club, op een skatebaan in Rotterdam, in Carré en Disneyland Parijs. "Maar dit concert kan weleens een blijvertje zijn; alle artiesten hebben laten weten dat ze het een geweldig concept vinden. Dus wie weet doe ik het volgend jaar weer."

LIESLAARZEN

De collectie van deze winter kwam ruimschoots aan bod. De Nikkie-vrouw moet duidelijk niet vrezen voor een beetje been, ook al is het winter, want de jurken en rokken zijn ultrakort. Supervrouwelijk en met volop glitterdetails en panterprints, al dan niet gecombineerd met stoere bomberjacks of leren jasjes en lakitems.

Glitter en glamour viert hoogtij naast kanten jurkjes, een en ander wordt afgestyled met stoere platte boots of extreem hoge glitterlaarsen met nepdiamanten (niet uit haar eigen collectie overigens) of sexy lieslaarzen. Nikkie houdt van extremen, dat blijkt wel uit het feit dat naast alle korte rokken en jurken ook enkellange maar loeistrakke penciljurkjes te zien waren.

SAMEN VIEREN

Nikkie heeft haar nek uitgestoken en dat heeft wat mogen kosten. Hoewel ze niet over bedragen wil spreken (o.a. het honorarium voor Kate Moss is een goed bewaard geheim) beaamt ze dat dit feestje een flinke duit heeft gekost. "Omdat het mag en kan; we zitten nog steeds in de lift anders."

Met name de NIKKIE x Disney-collectie heeft haar geen windeieren gelegd. Intussen doet haar vijfde kledinglijn FIFTH HOUSE het steeds beter, met Doutzen Kroes als campagnegezicht. Niet voor niets hangt ze in de Nederlandse Bijenkorf, het Canadese Hudson's Bay, Het Franse Galeries Lafayette, het Britse Selfridges en het Japanse Takashimaya. En met zelf 25 winkels en 250 verkooppunten valt er ook weinig te mopperen.

PLAGIAAT

"Het is een beetje een uit de hand gelopen modehobby… De verkooppunten in Duitsland, België, Frankrijk, Italië, Griekenland en Azië blijven groeien. Ik focus nu ook erg op Duitsland want daar heerst nog een echte multibrand cultuur."

En de modeontwerpster - die ooit als soapie begon - is nog lang niet klaar. "Voor mij is het glas altijd halfvol, zelfs als iets niet gelijk lukt." Ze doorstond ook een aantal modestormen. Zo beschuldigde het Nederlandse label Zoe Karssen haar begin 2013 van plagiaat, hetgeen Nikkie toegaf. Het gebruiken van een aantal van hun teksten en looks deed ze af als 'beginnersfout'.

Inmiddels is het tij weer gekeerd en is er de Selected by Kate Moss-collectie. Kate Moss: "Na het doorpassen neem ik altijd de kleding mee." Nikkie: "Kate is echt mijn muze. Zij is de ultieme 'Nikkie Plessen-vrouw' die ik voor mij zie als we de collectie ontwerpen. We hebben haar gewoon benaderd en uiteindelijk heeft ze 'Ja' gezegd. Soms moet je wat durven hè?"

Wie het gemist heeft, kan de show op nieuwjaarsavond terugzien op RTL 5.