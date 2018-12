Tijdens een proefwerk spieken op je mobiel? Van deze leraar mag het!

Jan-Wolter zette een bericht op LinkedIn over zijn nieuwe testmethode, en dat heeft hij geweten. Hij kreeg honderden reacties. Van Waardeloos dit, lekker easy. Vroeger moest je gewoon alles goed geleerd hebben en geen mobieltjes en troep tijdens de toets! tot Een mooie moderne variant van het open boek-tentamen. VROUW.nl sprak met Jan-Wolter.

Fotostrip

"Ik ben dan wel geschiedenisdocent, maar ik vind precieze jaartallen en droog 'stampen' stom. Ik wil mijn leerlingen aanzetten om creatiever te denken, om zelf verbanden te leggen. Als geschiedenisdocent vertel ik mijn leerlingen altijd verhalen. Ik wil dat ze het erváren.

Ik heb bijvoorbeeld ook een fotostrip gemaakt van de Sovjet-Unie onder Stalin en Lenin. Het liefst zou ik ze meenemen naar het Colosseum in Rome en zorgen dat ze het zand tussen hun tanden voelen knarsen. Ondertussen wil ik leerlingen die goed geleerd hebben belonen.

Misschien herken je het nog van vroeger, dat je een vraag had waarvan je precies wist waar het in het boek stond, onder welk plaatje… maar dat je er niet op kon komen. Als je wel zo specifiek weet waar het staat, heb je heus wel goed geleerd. Die leerlingen wil ik de kans gunnen om zoiets kleins dan nog op te zoeken."

Gek

Toen Jan-Wolter twee weken geleden voor het eerst de mobieltjes toeliet tijdens een toets in een 3vwo-klas, had hij dat niet van te voren aangekondigd. "Ik heb ze gewoon tijdens het proefwerk verteld dat ze hun telefoon erbij mochten pakken. Ze keken me aan alsof ik gek was geworden, maar ze lieten het zich geen twee keer zeggen."

Voor leerlingen die met elkaar gaan appen of foto’s sturen van het proefwerk naar andere klassen is hij niet bang. "Ik heb meer dan genoeg versies van proefwerken. En met elkaar appen lijkt me de minst nuttige besteding van je tijd. Die drie minuten zijn zo om, het is slimmer om te vertrouwen op je eigen kracht."

Samenvatting

Na het 'mobieltjes-proefwerk' besprak Jan-Wolter de antwoorden met de klas. Hij vroeg iedereen te berekenen hoeveel punten ze extra hadden verdiend door dingen op te zoeken. "Degene die er het meeste uit had gehaald, kwam 0,4 punt hoger uit. Je gaat dus echt niet van een 5 naar een 10 in die drie minuten."

Jan-Wolter hoopt dat leerlingen door deze drie minuten juist beter gaan leren. "Ze gaan juist beter hun best doen om het maximale uit die drie minuten te halen. Een leerling vertelde dat hij de volgende keer een samenvatting gaat maken, die hij er dan bij kan pakken. Van samenvattingen maken is bewezen dat het helpt bij het leren - alleen maar top dus!

Bronnenonderzoek

Wat kan het mij schelen als ze een paar jaartallen opzoeken? Ik zag vorige keer ook dat leerlingen informatie opzochten om te zien of ze een spotprent goed geïnterpreteerd hadden. Dat is toch fantastisch? Dan moeten ze zelf op zoek naar bronnen en inschatten wat waardevol is. Daar besteden we vervolgens ook weer aandacht aan in de les.

Ik vind dat veel leerkrachten de toetsen veel te serieus nemen. Het gaat om hoe kinderen leren, om het proces van ontwikkelen. Ik heb zelf twee dochters, in 4vwo en in 6vwo. Die zeggen ook dat je de feitjes die je gaat stampen een dag later nog wel weet, maar een maand later echt niet meer."

Wel geeft Jan-Wolter toe dat de methode misschien niet voor ieder vak ideaal is. “Bij het leren van een taal moet je nu eenmaal woordjes van buiten leren”, zegt hij. “Ik zeg ook niet dat iedereen het zo moet doen. Maar het zou goed zijn als meer docenten er mee zouden experimenteren."