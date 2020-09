Kims vader koos voor euthanasie: Ik heb mijn crematiespeech nog aan hem voorgelezen

„Ik weet het nu echt zeker!” Verschrikt kijk ik mijn vader aan. Mijn papa, mijn held, die al vijf jaar op een zeer krachtige manier de verschrikkelijke ziekte ALS draagt, heeft besloten dat het genoeg is; hij wil euthanasie. Of zoals ze dat bij ALS noemen, ’zelf het licht uitdoen’. We wisten dat het ging gebeuren, hadden genoeg gesprekken gevoerd waarin we altijd zeiden dat we achter zijn beslissing zouden staan, hopende dat die nooit genomen zou hoeven worden. Maar we hoeven hem niet meer over te halen; de datum heeft hij al geprikt.

Doodgaan

En dan volgt een rare tijd. De huisarts komt praten om te kijken of het een weldoordachte keuze is. Er wordt groen licht gegeven en de scanarts wordt ingeschakeld. Als hij ’ja’ zegt is het definitief. Wat is dat raar om alle redenen op te noemen waarom jij vindt dat je papa alle recht heeft om dood te gaan. Hopend dat de arts ’ja’ zegt, terwijl alles in je schreeuwt dat hij ’nee’ moet zeggen. Maar hij zegt ’ja’; mijn papa mag doodgaan. Datum en tijdstip worden afgesproken. Een groot kruis in mijn agenda op die dag.

En dan begint het: het inlichten van naasten, vertellen dat ze mogen afscheidnemen. Verder zeggen we het tegen niemand. Op mijn werk speel ik mooi weer en lach met klanten, terwijl ik alleen maar denk: ’Mijn vader gaat dood en ik ga dat zien’. Mijn kinderen help ik vrolijk met hun probleempjes en verder ga ik iedere vrije minuut naar mijn ouders. Want alleen daar vind ik rust. En slapen wil ik niet want dan ben ik weer een dag dichter bij zijn dood.

Rouwbrief

De vriendelijke man van DELA komt op bezoek. Samen met mijn vader zoek ik de rouwbrief en bidprentjes uit, stippel ik alles uit. Bel ik naar het crematorium om de datum van crematie vast te leggen terwijl mijn vader grapt: ’Ik zal er zijn’. Die humor heeft ons staande gehouden. We hebben zulke harde grappen gemaakt, dat we tegen elkaar zeiden: ’Dit mag de buitenwereld nooit horen’. De liedjes van de crematie heb ik samen met mijn ouders uitgezocht en beluisterd, mijn vaders beeld opgezogen met mijn ogen.

Ik heb mijn speech voor de crematie aan hem voorgelezen. Wat is het raar om in de verleden tijd over iemand te praten die voor me zit, me bemoedigend toeknikt! Ik steun mijn ouders waar ik kan. Ik ben alleen nog maar bij hen, ben bij ieder gesprek aanwezig. Wat een kracht komt er in me los! Al is dat niets vergeleken met de kracht van mijn vader: hij is voor iedereen die afscheid komt nemen een laatste keer gaan staan. Het kost hem zoveel moeite, maar hij doet het. Wat een held!

Limonadeglas

Een dag vantevoren eten we samen zijn laatste avondmaal, het is nog gezellig ook. En dan word ik wakker en weet: ’Vandaag gaat mijn vader dood’. We hebben met de familie bij elkaar gezeten. Koffie gedronken, gehuild, gelachen en mooie muziek geluisterd. Kijkend naar de klok terwijl ik de wijzers wil tegenhouden. De wijzers mogen gewoon niet naar het afgesproken tijdstip gaan. Maar dan gaat de bel...

De huisarts vraagt nog een laatste keer of mijn vader het zeker weet. Na zijn ’ja’ zullen we maar niet meer te lang wachten. Hij gaat met onze hulp op bed liggen, we pakken zijn hand allemaal samen vast, en nog geen 10 minuten later is mijn vader niet meer. Zijn limonadeglas staat nog halfvol op de tafel. Zijn glas is altijd vol geweest, onze glazen zijn nu leeg. Dag pake, mijn held, bedankt voor wie je was.