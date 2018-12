Ik ben eigenlijk al afgehaakt. Geen zin meer. Er zit werkelijk waar geen enkele leuke speler meer in. Het interesseert me echt niet wie er wint en dat is voor het eerst. Ik ben een beetje Laurie geworden: Maakt me niet uit wie er wint, als het Laurie maar niet is...

UITGESLAPEN

Het is bijna uitgespeeld zegt de prinses op de erwt a.k.a. Laurie vanuit haar bedje. Nou uitgeslapen en uitgeklaagd in jouw geval denk ik hè? Stevenroeptoetert dat door daar nog te staan, het is bewezen dat je je in de normale wereld prima staande kunt houden.

Gast, 'de normale wereld' is misschien wel het tegenovergestelde van waarin jullie je nu bevinden... Hoezo betekent dit iets? Ik merk dat ik zuur ben jongens, sorry voor dit. Heb niet heel veel positiefs meer te melden...

3 van Laura's kinderen kwamen uit de kast

TOUWTREKKEN

De rouwranden van Gregory worden even lekker onder handen genomen. Fijn dat hij toch iets heeft meegekregen van wat ik hier elke week tegen de mensen vertel. Hij staat in ieder geval met schone nageltjes in de finale.

Wel leuk om te weten dat Jan een touwtrekverleden heeft. Hoe zou dat eruit hebben gezien? Zat hij vroeger op touwtrekken? Trok hij al touw in de box? Deed hij aan kampioenschappen touwtrekken? Hadden zijn ouders misschien een touwtrekkraam op de Twentse kermis? Zoveel vragen. Maar wat zijn touwtrekverleden ook geweest is, hij WINT! Jan, WINT! Ik heb ineens weer een favoriet. Nu vind ik dat Jan gewoon moet winnen. Wat ontzettend knap.

ZIGGO DOME

Laurie die ook nog roept 'JAN HEEFT DE HELE EXPEDITIE NIETS GEWONNEN EN NUUUUUU WINT HIJ?' Djiezus mens. Jij hebt de hele expeditie niets gedáán, dat is nog veel erger.

De laatste proef is weer eens een echte niet te begrijpen Robinson-proef. Bij de uitleg ben ik na het woord touw al volledig de weg kwijt. Gaandeweg wordt wel duidelijk wat precies de bedoeling is en dat is behoorlijk zwaar. Laurie doet het eigenlijk heel goed, wat echt heus wel knap is. Het eind is megaspannend en het is Do ontzettend gegund. Ik word iets milder, heb je het in de gaten?

Beetje benieuwd naar de finale, ik gun het Jan en Do het meest. En ik hoop van harte dat het een beetje te doen is volgende week voor mij en ik niet anderhalf uur lang een concert hoef te beschrijven voor jullie, aangezien de finale een live-uitzending vanuit Ziggo Dome is... We gaan het zien. Tot volgende week!

6 tips... Zo houd je gepieker binnen de perken

Nawoord: Ik heb de afgelopen week gehoord en gelezen over alle ellende die Laurie over zich heen heeft gekregen of nog steeds krijgt. Kijk, ik klaag ook over haar, vind haar niet de sympathiekste deelnemer maar weet ook dat dit momentopnames zijn en Laurie vast een hartstikke leuke meid is 'in het echie'. Doodsbedreigingen en scheldkanonades zijn echt niet nodig. Laat dat meiske lekker met rust. Ze heeft wél de halve finale bereikt en dat had ik nooit gekund. Weet ik zeker.