3 van Laura's kinderen kwamen uit de kast

Laura: "Toen mijn jongste zoon Auke een jaar of 3 was, wist ik al dat hij homo was. Hij was altijd erg gevoelig en daarin anders dan de meeste andere jongens. Juist omdat hij anders was, werd hij gepest. Dit begon al op de kleuterschool.

DE HUID VOL

Auke wilde dragen wat hij leuk vond, maar ik vond dat soms best spannend. Als hij in zijn roze stippenbroek naar school wilde, probeerde ik voorzichtig te zeggen dat dit misschien niet zo handig was. Ik wilde niet dat mijn lieve jongen werd gepest. En met die broek zou hij dat wel over zich afroepen.

Auke voelde zich erg slecht. Tegen mij noemde hij het pesten niet, dat hoorde ik van de ouders van klasgenoten. Uiteindelijk bleek dat hij bang was dat als ik actie zou ondernemen tegen het pesten, het pesten zou verergeren.

Toen hij ouder werd, ging het pesten door. Zo fietste hij bijvoorbeeld een keer door onze straat toen er een auto naast hem kwam rijden. Ze draaiden het raampje open en scholden hem de huid vol. Dit soort ervaringen hebben Auke voor het leven getekend. Toen hij uiteindelijk vertelde dat hij op jongens viel, was dat voor ons geen verrassing.

HOMO

De grootste verassing was misschien wel toen Nanne uit de kast kwam; mijn oudste zoon was ontzettend populair onder de meiden. Er waren dagen dat hier meiden voor de deur stonden met de vraag of hij thuis was.

Toen Nanne een jaar of 20 was, zag ik dat hij ergens mee zat. Ik kon mijn vinger er maar niet op leggen, dus ging in gesprek met hem. Ik zei dat ik zag dat hij niet lekker in zijn vel zat. Toen kwam het hoge woord er bijna geïrriteerd uit: 'Mam, ik ben homo!'"

OMA

Beide zoons waren nu uit de kast. Het schoot natuurlijk wel even door mijn hoofd dat ik niet zo snel oma zal worden van hun kinderen. Maar het belangrijkste is dat ze gelukkig zijn.

Ik heb de kinderen groot gebracht in Grootebroek, een dorp in Noord-Holland. Veel mensen staan hier niet open voor een andere geaardheid. Nanne verhuisde na zijn coming out naar Amsterdam en heeft, na wat gepest op het VWO, nooit echt problemen vanwege zijn geaardheid ondervonden. Hij wilde graag programmamaker worden en jaagde zijn dromen na; hij is inmiddels succesvol met zijn YouTube-kanaal.

Auke vindt die wereld ook interessant en trok steeds vaker met zijn broer op. Hij zag dat in die wereld geaardheid niet uitmaakt - eindelijk! - en kwam in contact met positieve mensen. De plek die Auke en Nanne hebben gevonden is geweldig.

BISEKSUEEL

Een jaar of drie geleden zaten we met zijn allen aan tafel wat te geinen over 'onze mannen' toen mijn jongste dochter Sterre het woord nam. Ze zei dat ze naast mannen, ook op vrouwen valt. Sterre was hiermee de derde op rij die uit de kast kwam. Ze ontving niet anders dan lof van ons allemaal. Al snel maakten we grapjes als: 'Wat heb ik fout gedaan als moeder?'

Helaas ging het Sterre niet zo voor de wind als bij Nanne. De omgeving bleef maar vragen waarom ze geen vriend had. Ze had geen zin om uit te leggen hoe dat zat. Ze besloot na de middelbare school het dorp te verlaten en ook zij verhuisde naar Amsterdam.

Helaas kan ze daar in haar buurtje absoluut niet hand in hand lopen met haar vriendin zonder uitgescholden te worden. Zelfs in het drukke centrum van Amsterdam ligt homoseksualiteit erg gevoelig. Ik kan er maar niet bij waarom mensen zo reageren. Waarom schieten mensen zo in de aanval, wat hebben ze te verdedigen?

ENIGE HETERO

Voor mijn oudste dochter Femke is het lastig geweest om als enige van haar broers en zus hetero te zijn, ze voelde zich 'het zwarte schaap'. Ook heeft zij van dichtbij meegemaakt hoe hard de maatschappij is voor de mensen die zij zo lief heeft. Zij vindt haar broers en zusje immers wel lief, bijzonder en leuk!

Gelukkig is het mijn dochters gelukt om de negativiteit rondom homoseksualiteit om te buigen naar iets positiefs. Ze zijn samen het merk PROUT AND ABOUT gestart met het bijbehorende Instagramaccount. Met als doel: de wereld een beetje mooier maken.

STRUIKELBLOK

Nanne krijgt via zijn YouTube-kanaal dagelijks vragen van jongens die uit de kast willen of zijn gekomen. Het verbaast me vooral dat de betreffende ouders vaak het struikelblok zijn. Als ouder heb je weliswaar voor kinderen gekozen, maar dat wil niet zeggen dat ze ook aan jouw ideale plaatje zullen voldoen.

Kinderen zijn niet je eigendom, koester in plaats daarvan je rijkdom! Wees trots op je kind(eren) en vergeet niet dat die liefde onvoorwaardelijk moet zijn. Ook als ze op een ander geslacht vallen. Ik voel mij een ontzettende bofkont met alle vier mijn kinderen!"

UPDATE

Laura: "Sterre is alleen met 'Prout and About' verder gegaan. Ook heeft Sterre samen met haar vriendin Nadine het Instagramaccount @nienandstars. Al hun accounts - ook hun privéaccounts - zijn op hun sportieve en gay levensstijl gericht. Zij hopen anderen te stimuleren in hun vrijheid en ontwikkeling. Mijn oudste dochter Femke heeft het duurzame Instagramaccount @femkemeijer. Ze is sinds drie weken moeder van de prachtige Charlie. Mijn man en ik zijn dus opa en oma! En wie of wat mijn kleindochter zal zijn - hetero, gay... - we gaan het allemaal meemaken."