Suzanne: ’Niet elke hoogbegaafde kan automatisch heel goed leren’

„Wist je dat je tientallen mensen kent die hoogbegaafd zijn? Van elke honderd mensen zijn er gemiddeld een of twee hoogbegaafd. Dus van iedereen die je bent tegengekomen op school, hobby’s, werk, buren, vrienden en familie, vrienden van je kinderen zijn er tientallen hoogbegaafd. Weet jij wie dat zijn?

Gek

Het is belangrijk dat hoogbegaafden beter worden (h)erkend. Voor de hoogbegaafden zelf is dit belangrijk, omdat er vaak allerlei kwartjes gaan vallen. ’O, heeft dat er ook mee te maken?’ en ’Aha, dus ik ben niet gek’ zijn uitspraken die ik vaak hoor.

Andere manier van denken

Het is belangrijk dat iederéén meer weet over hoogbegaafdheid. Er zijn veel vooroordelen over, gebaseerd op misverstanden. Zo kan bijvoorbeeld niet elke hoogbegaafde automatisch heel goed leren. Hoogbegaafdheid heeft te maken met een heel andere manier van denken.

Het reguliere schoolsysteem is hier niet op ingericht; deze kinderen moeten worden herkend, voordat ze zich leren aanpassen of verstoppen. Het vergt aanpassingen om te voldoen aan de leerhonger van deze kinderen.

Suzanne signeert haar boek Mijn hoogbegaafde kind en ik

Uitvinders

Veel hoogbegaafden hebben interesse in ’wat als’. Ze vragen zich niet alleen af waarom, maar ook: ’Waarom niet?’ Zo ontstaan revolutionaire ideeën, zo worden uitvinders geboren.

Hiervan kan iedereen voordeel hebben, want een andere veelvoorkomende eigenschap van hoogbegaafden is dat ze een gruwelijke hekel hebben aan onrecht en een groot gevoel voor tolerantie en gelijkheid. Vaak zijn ze in staat om eigenbelang opzij te zetten voor de groep.

Voordeel

Ze kunnen vanuit verschillende hoeken én ver vooruit denken (schaakgrootmeesters en topsporters, bijvoorbeeld). Op die manier zien ze ook vaak snel wat er mis gaat in organisaties, zoals op de werkvloer.

Zorg dat de hoogbegaafden in je team, in je bedrijf, in je klas, zich gehoord en gezien voelen. Dat ze een kans krijgen om ook hun visie te uiten. Hoe meer kennis er is bij de hoogbegaafde zelf en bij de omgeving, hoe meer hoogbegaafdheid een voordeel kan zijn!”

