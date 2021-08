Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws Cougar Sigrid (53) valt op veel jongere mannen: ’Ik date geen vrienden van mijn zoon’

Door Nina Winkel Kopieer naar clipboard

Sigrid: „Mijn zoon heeft er geen problemen mee dat ik cougar ben. Daar ben ik blij mee, het is namelijk echt nog wel taboe.” Ⓒ Eigen beeld

Iedere vrouw zoekt weer naar andere eigenschappen in een partner. Ook leeftijd kan hierin een rol spelen. Sommige vrouwen vallen op oudere mannen, maar wat nou als je valt op mannen in dezelfde leeftijdscategorie als je zoon? Dat herkent Sigrid Kempen (53). Zij is ‘cougar’ en valt alleen op jongere mannen. Sigrid: „Er heerst nog veel onbegrip, waardoor ik zelfs vriendinnen ben verloren.”