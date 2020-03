Zo voorkom je besmetting in de sportschool

1) Volg de maatregelen van het RIVM en de GGD

Dit spreekt natuurlijk voor zich. Wanneer ze adviseren om geen handen meer te schudden en die ook grondig te wassen (minimaal 20 seconden), volg dat advies dan ook op.

2) Desinfecteren

Kijk of er bij jouw sportschool nog desinfecterende handgel beschikbaar is. Is dat zo? Maak er dan gebruik van.

3) Schone handdoek

Gebruik je een handdoekje tijdens het sporten? Was deze dan zodra je thuiskomt op 60 graden.

4) Apparaten reinigen

Dit moet je eigenlijk sowieso doen, dus het zou niet als een verrassing mogen komen. Het klinkt misschien gek, maar reinig het apparaat vóórdat je het gaat gebruiken, dan weet je tenminste zeker dat het is gedaan. Nu maar hopen dat iedereen dat doet!

5) Hoestschaamte...

Voel je je belabberd of heb je last van een vervelend kuchje? Hoest en proest dan gewoon lekker thuis. Want hoesten wordt momenteel niemand in dank afgenomen; ’hoestschaamte’ is de nieuwe schaamte! Je kan altijd thuis aan je conditie werken en het is het niet waard om anderen te besmetten.

6) Heb vertrouwen

Sportschooldirecteur Maarten Bode zegt dat hij ’hygiëne altijd hoog in het vaandel heeft staan.’ Zelf heeft hij in zijn faciliteit momenteel het aantal poetsrondes opgeschroefd. Dus, heb vertrouwen in de hygiëne van jouw sportfaciliteit maar draag ook zelf een steentje bij!