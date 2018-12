In 'Melisa en Andy: Hier zijn we weer' neemt Melisa de kinderen mee naar de winterfair bij Paleis Het Loo. Eenmaal thuis aangekomen, wil ze per direct beginnen met diëten. Andy vindt dat een minder goed plan. “Doe dat toch lekker na de feestdagen!” Tijd om even zen te worden - en mooie coupes te creëren - in de kapsalon.

