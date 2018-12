Daphne Deckers: 'Dus dáárom lust ik geen ijs!'

De planning voor kerstlunches, vriendenborrels en familiediners staat weer op de agenda. De verkeerstoren van Schiphol is er niks bij: wie is waar en wie kan wanneer, en wie komt met wie en waar doen we het dit keer? Maar los van alle logistieke problemen worden de diëten, niet-getolereerde ingrediënten en verboden voedselgroepen ook steeds ingewikkelder.

VEGANISTISCH

Om iets te koken wat bij iedereen in de smaak valt, is niet altijd even makkelijk, maar met een beetje goede wil (en daar gáán de feestdagen tenslotte over) lukt het meestal wel. Toch hoor ik geregeld van vrienden die bijvoorbeeld veganistisch zijn, dat nurkse schoonfamilies en/of oudere familieleden weinig op hebben met al dat 'moderne' gluten- of lactosevrije gedoe.

Iedereen die geen vlees meer eet, kan er donder op zeggen dat een aantal hoofden onmiddellijk onder de tafel zal schieten: "Heb-ie nog wel leren schoenen aan dan?" En er zijn zelfs oma’s die stiekem blokjes kippenbouillon door de groentesoep roeren, "want daar proeven ze toch niks van."

AANGEBOREN

Maar of je het nu voor je gezondheid doet, voor de planeet of voor de dieren: sommige voedselvoorkeuren zijn simpelweg aangeboren. Dat zijn geen modegrillen en is evenmin aanstelleritis, maar dat ligt gewoon aan je genen.

Hier thuis hebben we bijvoorbeeld de koriander-kwestie. Ik vind koriander heerlijk, maar Emma gaat er van over haar nek. Volgens haar ruikt het naar zeep of ruitenwisservloeistof en bederft het ieder gerecht waarin het zit.

ZEEPACHTIG

Waarom ruik ík dat niet? Omdat ik een bepaald gen mis. Sommigen, zoals Emma, hebben geurreceptoren in hun neus die gevoelig zijn voor aldehyde; een zeepachtige component dat ook in koriander zit. Zij ruiken dat. En ik dus niet.

Maar genen bepalen nog veel meer. Onderzoekers hebben een hele trits etenswaren gevonden waarvan het genetisch bepaald is of je ze lekker vindt, zoals pure chocolade, broccoli, champignons, blauwe kaas, lever, koffie, witte wijn en ijs.

MOEILIJKE ETER

Ik houd niet van koffie en donkere chocolade, maar toen ik ook ijs zag staan, dacht ik: 'Verrek, vandáár!' Ik lust namelijk geen ijs. Dat vindt iedereen altijd heel raar: welke mafklapper lust er nu geen ijs? Blijkbaar zit dat dus in mijn DNA.

Er zijn ook kinderen die heel goed bitter kunnen proeven. Zij ontwikkelen zich vaak tot echte snoepkonten of gooien overal appelmoes overheen omdat ze hun eten anders niet lekker vinden. Die 'moeilijke eter' is dus helemaal niet zo moeilijk: hij/zij proeft gewoon wat anders dan jij.

KERSTDIS

Je hoeft deze feestdagen dus niet meer met mensen in discussie te gaan dat blauwe kaas iets is dat je moet 'leren' eten. Je hoeft aan de kerstdis sowieso niet te discussiëren of anderen iets te leren. Want je weet ze zeggen: iedere familie heeft er zo één. En als je niet weet wie dat is, ben je het waarschijnlijk zelf.