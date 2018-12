‘De circuswereld is spannend, magisch bijna’

“Als spreekstalmeester ben ik een soort directeur van het circus. Ik betreed als eerste de piste en verlaat die als laatste, geef het programma een kop en een staart. Tussendoor kondig ik alle artiesten aan en ben ik continu gefocust. Als er iets niet goed gaat, moet ik direct kunnen inspringen. Ik ben letterlijk de rode draad; kijk maar naar mijn haar, haha.

DROOMBAAN

Een ‘gewone’ baan heb ik nooit gewild. Al toen ik zes jaar was, wist ik één ding zeker: ik wilde het toneel op. Acteren, presenteren, ballet, tapdansen, goochelen: alles wat ik daarna heb ondernomen en geleerd, was aan mijn droom gerelateerd.

Ik vind het geweldig dat ik het nog voor elkaar heb gekregen ook. Naast mijn voorbereidingen op de shows in Ahoy en de daadwerkelijke shows, goochel ik het hele jaar door. Een tijdje terug was ik nog in Zuid-Korea om samen met een vakjury de nieuwe Wereldkampioen Goochelen uit te kiezen.

SPANNEND

Achttien jaar geleden presenteerde ik mijn eerste show, in het Kerstcircus in Eindhoven. De producent daarvan wilde eens een keer iets anders en besloot een vrouw neer te zetten op een plek waar je bijna altijd een man vindt.

De eerste keer vond ik ontzettend spannend. Een circusshow aan elkaar praten is iets heel aparts. Alles is live, er is geen autocue en je moet enorm kunnen improviseren. Als er iets fout loopt, is het aan mij om ervoor te zorgen dat het publiek daar zo weinig mogelijk van meekrijgt.

GOOCHELAARSFAMILIE

Gelukkig wist ik wat ik ongeveer moest verwachten. Vanwege de beroepen van mijn ouders, reisden mijn zus en ik vanaf mijn twaalfde met ze mee de wereld rond. School heeft daar eigenlijk nooit moeilijk over gedaan. Toetsen en huiswerk stuurde ik per post naar mijn docenten en zolang de resultaten goed waren, mochten we blijven reizen.

Tijdens die reizen assisteerde ik mijn ouders bij hun optredens en ging ik in de leer bij mijn vader. Daarnaast kwam ik regelmatig in contact met mensen die in het circus werkten. Die wereld leek me ontzettend spannend, magisch bijna.

ZWARE JOB

Spreekstalmeester zijn is een zware job, zeker in december. Tussen 22 en 30 december draaien we twee shows per dag, elk voor meer dan drieduizend man. Op die dagen sta ik lang op mijn benen en ben ik ontzettend druk.

Tegelijkertijd is het ieder jaar weer een feestje. Mensen die vroeger met hun ouders naar het circus kwamen, komen nu met hun eigen kinderen. Ik kan me geen mooiere taak voorstellen dan die mensen te mogen entertainen en ze door de show heen te leiden.

Ik ben niet het belangrijkste van het programma - dat zijn de acts, uiteraard - maar ik vind het een eer om gastvrouw te mogen zijn en mee te delen in het succes van de artiesten.

IN HOKJES

Mensen zijn weleens verbaasd als ik vertel dat ik spreekstalmeester ben, omdat deze job normaal gesproken wordt uitgeoefend door een man. Dan merk je dat de meeste mensen toch nog in hokjes denken. Als ik op reis ga en er een blondine in de cockpit zit in plaat van een stoere piloot, verrast dat mij net zo goed.

Gek eigenlijk, want het is juist super om vrouwen te zien in posities waarin je ze normaal niet zou tegenkomen. Dat is ook de feedback die ik regelmatig krijg. ‘Wat leuk dat hier een keer een vrouw staat!’ klinkt het dan. En zo is het!”