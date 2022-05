Premium Het beste van De Telegraaf

Columns & Opinie ’Letizia Battaglia zorgde dat er over de maffia gepraat durfde worden’

Door Catherine Keyl Kopieer naar clipboard

„Dankzij één dappere vrouw met alleen een fototoestel durfden de Sicilianen op te staan tegen de terreur.”

De eerste keer dat ik een reportage over de maffia op Sicilië maakte, was twee jaar na een aardbeving, begin tachtiger jaren. Er was in Nederland geld ingezameld voor nieuwe huizen voor de bevolking en wij waren benieuwd of die huizen er na die twee jaar al waren. Niet dus: de bewoners zaten nog steeds in containers en het geld was verdwenen in de zakken van maffiabazen. We zagen half afgebouwde snelwegen, zonder begin en einde, die waren aangelegd met geld van de Europese Unie. Zelfde verhaal: de rest van de snelweg zat in de zakken van de maffioso.