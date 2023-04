Daghoroscoop 6 april - Sterrenbeeld Steenbok: Geluk en liefde lachen je toe!

VANDAAG JARIG

Met Venus, een zich snel bewegende planeet in jouw teken, kan er sprake zijn van een aantal romances, afhankelijk van waar en wanneer zij zich manifesteren. Dat klinkt avontuurlijk en dat is het ook. Het is maar dat je het weet. Er hoeft niets mis te gaan met jouw gezondheid, maar let op jouw gewicht.

STERRENBEELD RAM

Degenen van wie jij houdt kunnen vandaag nog belangrijker voor jou worden dan anders. Jij zal sterk in jouw schoenen staan doordat je je door hen gesteund weet. Voorkom dat een discussie over geld ontaardt in een twistgesprek.

STERRENBEELD STIER

Wat jij aan kunde in huis hebt, zal dezer dagen van pas komen. Je krijgt vaker te maken met zaken als schoonheid, mode, plezier en goede manieren. Straal zelfvertrouwen uit met jouw charme, uiterlijk en presentatie.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Tot begin mei zal er extra aandacht zijn voor mededogen en idealisme. Deel romantische en emotionele ervaringen zoveel mogelijk met jouw geliefde. Artistieke expressie zal productief en profitabel blijken. Kom uit je schulp.

STERRENBEELD KREEFT

Wat zich in de toekomst gaat ontwikkelen kan nu al zichtbaar zijn. Laat remmingen van je afglijden en richt je op constructieve gebeurtenissen op het vlak van jouw carrière en huis. Realiseer jouw dromen en kijk wie jou daarbij kan helpen.

STERRENBEELD LEEUW

Er lijkt sprake van vooruitgang in jouw carrière en materiële winst als gevolg van je prestaties. Versplinter jouw belangstelling niet te veel; blijf geconcentreerd op jouw werk. Praat met klanten niet over controversiële onderwerpen.

STERRENBEELD MAAGD

De stand der sterren is momenteel gunstig voor jou; liefde kan tot bloei komen en optimisme is gerechtvaardigd. Een subtiele verandering van houding wordt steeds duidelijker. Ga door met datgene wat nu jouw grootste interesse heeft.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Jij kan met een gevoel van onbehagen aan deze dag begonnen zijn zonder te weten waarom. Misschien moet je wat werk delegeren. Jij kan te maken krijgen met tegenslag of een ongeluk. Blijf alert waar het jouw veiligheid betreft.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Voor relaties zijn de omstandigheden rooskleurig; er lijkt sprake van ongebreidelde romantiek. Zorg dat het meer met kwaliteit te maken heeft dan met kwantiteit; wil het zijn kracht behouden dan moet jij mondjesmaat genieten.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Pas op, als je een slechte bui hebt en je moet met collega’s samenwerken. Problemen binnen een groep kunnen frustraties opgeroepen hebben en tot onenigheid hebben geleid. Tracht irritaties van je af te zetten.

STERRENBEELD STEENBOK

Jouw charisma neemt toe en je zal verbaasd zijn over de mate waarin anderen jou bewonderen. Venus brengt je in een fase waarin geluk en liefde jou toelachen; jij gaat drukke tijden tegemoet. Een aardig iemand bemint jou.

STERRENBEELD WATERMAN

Jij kan wat moe en emotioneel zijn en als de sfeer om jou heen gespannen is zal een scène onvermijdelijk zijn. Laat dat bij voorkeur niet in het openbaar gebeuren, tenzij je het niet vervelend vindt om in jouw hemd gezet te worden.

STERRENBEELD VISSEN

Er is tenminste één mens in jouw omgeving die jij kan vertrouwen en gezond verstand paart aan een rijk scala van ervaringen. Door diegene in te schakelen kan je elk probleem aan; de weg alleen afleggen is alleen maar extra moeilijk.

