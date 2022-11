Daghoroscoop 11 november - De kosmos wakkert jouw ambities aan, Steenbok!

VANDAAG JARIG

Half mei komt de Stier in jouw teken en blijft daar de rest van het jaar. Dat betekent dat je in tegenstelling tot begin 2022 in geldzaken conservatiever wordt en liever geen risico’s meer neemt. Je kunt investeren in de chipsindustrie of landerijen als jouw beoordelingsvermogen reëler is geworden.

RAM

Huiselijke problemen eisen aandacht; veranderingen die al een tijdje in de pijplijn zitten kunnen eindelijk worden uitgevoerd. Controleer elke informatie die betrekking heeft op bouwplannen. Een renovatie kan voor verwarring zorgen.

STIER

Denk na voor je vandaag iets beweert. Ga aan de slag en breng zoveel mogelijk tot stand. Misschien start je een eigen bedrijf dat je in staat stelt zelf de vruchten te plukken van jouw noeste arbeid. Doe van tevoren echter de nodige research.

TWEELINGEN

Het kan moeite hebben gekost om uit bed te komen als jouw hoofd vol zat met “wat als”, “misschien”, en “wel of niet”. Geldproblemen kunnen de oorzaak zijn . Lees de krant en niet alleen de koppen, zodat je op de hoogte bent.

KREEFT

Zelfanalyse wordt sterk aanbevolen. Benut elk moment dat je voor jezelf hebt om creatief bezig te zijn. Ruim vanochtend jouw huis op en geef daarna toe aan jouw wens tijd door te brengen met mensen om wie je geeft.

LEEUW

Er kan sprake zijn van enige droefheid, misschien vanwege een afscheid. Er kan ruzie ontstaan met kinderen of vrienden. Automobilisten moeten erg oppassen niet betrokken te raken bij een incident op de weg.

MAAGD

Richt je op een financiële kwestie en kies voor deskundig advies op een terrein waar problemen kunnen ontstaan. Gehaast gedrag kan tot ongelukken of vergissingen leiden. Dankzij een dieet kan jouw gezondheid zich ten goede keren.

WEEGSCHAAL

Reken op een ferme stoot energie. Je kunt de aandacht trekken met jouw vermogen om lange periodes van inspanning te kunnen doorstaan. Wees wat toleranter ten aanzien van mensen die niet aan jouw hoge standaard beantwoorden.

SCHORPIOEN

Artisticiteit en creativiteit worden gestimuleerd. Jouw fantasie kan wonderlijke ideeën voortbrengen die artistiek uitvoerbaar zijn, maar minder geëigend in het dagelijks leven. Tot eind dit jaar zul je liefst alleen werken.

BOOGSCHUTTER

Je kunt de kans krijgen een paar keuzes in jouw leven te heroverwegen en je ervan te vergewissen dat je de juiste weg bent ingeslagen. Idealisme wordt belangrijker voor je waardoor jij je zult willen aansluiten bij gelijkgestemden.

STEENBOK

De kosmos wakkert jouw ambities aan; je wilt resultaten boeken. Een goed moment om een zakelijk project van de grond te tillen en voor jezelf te gaan werken. Houd de concurrentie in de gaten en accepteer geen bemoeienis van buitenaf.

WATERMAN

Tot het eind van het jaar kun je rekenen op actie op het gebied van reizen, sport, scholing en filosofie. Als de maatschappelijke ladder beklimmen jouw ultieme doel is moet je nu beginnen met een training of cursus.

VISSEN

Let op hetgeen je eet en wanneer je eet. Jouw gezondheid is gerelateerd aan jouw voeding. Eet tijdens een zakenlunch niet alles en drink veel water. Deze dag kan redelijk goed verlopen als jij je matigt en een positieve houding aanneemt.

