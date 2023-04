’Hoe krijg ik mermaid waves? (stop als je een sissend geluid hoort)’

„Dat klopt, de zeemeerminlokken zijn helemaal hot. Sterren als Kim Kardashian, Kylie Jenner, Jennifer Lopez, Shakira en Zendaya dragen het regelmatig en stelen daarmee de show. Op de rode loper van de Oscars was dit ook één van de meest voorkomende haarstijlen. Het leuke van de zeemeermin lokken is dat ze niet zo enorm gekruld zijn en lekker los vallen, alsof je zo uit de zee gestapt/aangespoeld komt. Het voordeel daarvan is dat het dus ook niet zo moeilijk zelf te doen is en eigenlijk is de klus binnen een mum van tijd geklaard.

Softe krullen voor haar van zeemeerminnen

Zelf ben ik intussen fan geworden van dit kapsel en viel het me reuze mee hoe snel je het resultaat hebt bereikt. Eigenlijk kom je met een kwartiertje al een heel eind als je het zelf doet na het föhnen. Het is wel belangrijk dat je dit op droog haar krult anders is het haar veel te snel weer uitgezakt.

Persoonlijk vind ik de Dyson Airwrap hier heel geschikt voor en gebruik ik de wat grovere, ronde opzetstukken om te krullen. Maar op reis neem ik deze hele set niet mee en is een simpele stijltang of een ronde styletang ook prima. Met de Airwrap krijg je wel lekker softe krullen en dankzij de Airwrap is de schade aan het haar ook minder want de temperatuur van de kruller is standaard niet hoger dan 150 graden. Ook een leuke variant: laat de onderkant van het haar recht en krul alleen het middenstuk voor een special effect.

Stylingtruc voor mermaid waves

Zelf gebruik ik deze ’stylingtruc’ vaak als ik eigenlijk mijn haar wil wassen maar nog een dagje langer door wil dragen. Ik spray eerst wat droogshampoo op de kruin/de haarwortels, daardoor krijgt de coupe straks ook meer volume. Als de krullen gedaan zijn (bij haast doe ik bijvoorbeeld alleen de voorste plukken, werkt ook goed voor de looks) spray ik na met wat haarspray en soms doe ik vooraf al wat haarspray erop waardoor de krul mooi gefixeerd wordt. Niet te lang de tang erop, want dat is slecht voor het haar (vooral als je een sissend geluid hoort).

Het leuke is dat je haar dankzij deze grove krullen min of meer ’danst’ als je loopt en het dus niet zo een gemaakte, nette coupe is maar meer een nonchalante variant. De dag erna heb je hier overigens ook nog plezier van als het geheel iets is uitgezakt. Dan oogt het haar nog steeds volumineus en een tikkeltje golvend.

Bewegen

Het haar kan op meerdere manieren gekruld worden. Een eenvoudige stijltang is bijvoorbeeld prima. Pak het haar van onderaf en rol het als het ware losjes op over de bladen van de tang. Het kan trouwens ook gedaan worden met een ronde tang, dat rolt net nog even iets beter, maar is geen verplicht nummer. Vooral niet te lang stylen, 10 seconden is al voldoende. Laat de lok los en pak de volgende, zo doe je het de hele haardos, van links naar rechts of van rechts naar links. Daarna losschudden en eventueel zachtjes uitborstelen.

Wil je iets langer plezier van de coupe hebben? Spray er dan heel luchtig wat haarlak over, niet te veel want mermaid haar moet zeker blijven bewegen. Overigens zijn de beachy waves niet te verwarren met de mermaid waves want laatstgenoemde krullen zijn een tikkeltje netter en daarvoor hoef je geen zoutemulsie te gebruiken zoals wel bij de beachy look het geval is.

Wafeltang

Een andere methode om de mermaid waves te maken is door de wafeltang te gebruiken (die met drie tangen tegelijkertijd). Een simpele krultang met styler is ook een optie, het leukste is gewoon om het allemaal te testen en te kijken hoe het bij jou uitpakt. Daarbij geldt ook dat je met kort haar uiteraard ook wel een poging kunt wagen, met name het rechte bobkapsel is hier ook geschikt voor, omdat je dan de aangebrachte waves tenminste goed ziet. En let op! Als je regelmatig het haar krult is het verstandig om een heath protector (warmtebeschermer) vooraf op te sprayen zodat het haar niet poreus of beschadigd en uitgedroogd raakt. Vooral bij geverfd, blond haar is dit een must!

Extensions

Is je haar niet lang genoeg en wil je toch deze haarlook een keer testen? Dan zijn extensions wellicht een uitkomst. Die kun je trouwens ook prima stylen en het voordeel van dit ’nephaar’ is dat de krul vaak veel langer blijft zitten. Ben je de krullen zat? Dan kun je dit kunsthaar gewoon wassen en heb je weer een steile haardracht. Een andere optie met extensions is dat je nog kunt kiezen qua kleuren en een beetje kunt ’mengen’ met je eigen kleur. Ook dat geeft weer een bijzonder effect. En voor de durfals is uiteraard het rozerood van mermaid prinses Ariël een heuse uitdaging! Let op dat de krullenlook niet te netjes oogt, want het moet er vooral uitzien alsof je er niet al te veel moeite voor gedaan hebt. Dus duidelijk geen rode loper-look en te netjes en te gestyled maar meer een look waarmee je ook lekker kunt gaan shoppen, samen een filmpje pakt of met een vriendin kunt lunchen.

Variant

Zoals altijd zijn er ook nieuwe varianten op een bepaalde trend en dat is ook het geval met de mermaid-krul. De water waves zijn namelijk een uitvloeisel hiervan en is nog een tikkeltje losser en nonchalanter dan de mermaid-krul. Je zou het jezelf nog makkelijker kunnen maken door met gevlochten haarstrengen te slapen (lekker grof ingezet) zodat je in de ochtend alleen je haar hoeft te ontvlechten en doorkamen en klaar is de look! Wil je nog iets extra’s toevoegen, dan kun je de vingers licht in wat gel dopen en daarmee de lokken bewerken zodat er een wetlook ontstaat. Ga je naar een feest en wil je wat meer glamour in het geheel brengen? Dan is het ook mooi om de bovenkant van het haar helemaal strak te stylen met gel en het haar vanaf ongeveer de helft of net boven de schouder af te laten krullen naar beneden toe.

Zeegroen

Het spreekt natuurlijk voor zich dat de ’siren look’ heel goed matcht met zeetinten zoals turquoise, zeegroene- of blauwe kleuren. En wie dat wil kan ook de stijl compleet maken met schelpenaccessoires voor oorbellen, kettingen en armbanden. Hou je wel van een beetje een opvallende make-up stijl? Dan is het ook leuk om de zeetinten door te voeren in de oogmake-up en dit eventueel te voorzien van wat glanzende parelmoer effecten.

OPROEP!

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terechtkunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kims Kwestie.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.