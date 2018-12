'Dat is niet de instelling Ahmed’

Het woord van de dag: sculpturaal. Joh, daar kun je mee thuiskomen. "Ook leuk voor Scrabble", zegt André van Duin. De 'sculpturale' taart zelf is daarentegen de mislukking van de dag. Kunstenaar/designer Maroeska, op de eerste dag in de tent nog de beste appelbolbakster (of de minst slechte, het is maar hoe je het bekijkt), gaat volledig de mist in met haar sculptuur van rozijnenbroden van roggemeel. "Dat bakt ook lastig", zegt Robert troostend. Ze hoeft de tent overigens niet te verlaten, ondanks de berg modder met zilverpapier die ze presenteert. Maar daarover later meer.

MET DE CAKE OP SCHOOT

Professioneel kijken naar Heel Holland bakt vereist de nodige voorbereiding. Je gaat natuurlijk niet voor de televisie zitten met een glaasje water. Met alle liefde had ik de spinazietaart gebakken van vorige week. Ik kreeg een berichtje via Instagram van de bedenker die me verzekerde dat de taart echt heel lekker was en dat er trouwens ook pistachenoten inzaten.

"Stuur me eens het recept", schreef ik terug. "Dan maak ik hem". Maar ik kreeg het niet. Jammer, jammer, jammer. Dan maar een kersttulband van Rutger van den Broek, die in 2013 HHB won. Zat ik toch nog klaar met een bordje rum/rozijnencake voor de eerste echte aflevering waarin de tien bakhelden van dit seizoen tegen elkaar in het met meel bestoven strijdperk traden.

APPELBOLLEN VAN OMA

Het thema? Vintage. Vandaar de appelbollen als eerste technische opdracht van dit seizoen, onder het motto: 'Die maakte je oma ook al.' Dat gold dan misschien voor oma Van Duin, maar geen van de kandidaten had ooit zo’n met kaneelsuiker gevulde appel bij de respectievelijke oma’s gegeten. "Mijn oma was meer van de saucijzenbroodjes", zei Cas die ook deze week weer werd vergezeld door zijn doventolk.

Eigenlijk was er geen bol die door de beugel kon: de een was te slap, de ander te hard, het deeg niet gaar of te dik en dan was ook nog eens de saus bij meerdere kandidaten geschift. Thuis betrap je er dan toch op dat je tegen de televisie schreeuwt: "Jongens, hoe moeilijk kan het zijn?" Maar in zo’n tent schijnt alles anders te zijn.

KOOKBOEK

Dat verzucht ook Ahmed die er geen bal van bakte deze eerste aflevering. Zijn eerste opdracht ('Een klassieker in een nieuw jasje') is dusdanig simpel dat je je afvraagt waar hij de twee uur baktijd mee bezig is geweest, zijn appelbol eindigt in de onderste regionen en zijn spektakelstuk is gebroken voor het bij de jurytafel arriveert. Goed, Maroeska’s eindwerkstuk was er nog iets beroerder aan toe, maar de creabea - die afgelopen week in diskrediet raakte vanwege het feit dat ze al een kookboek heeft uitgebracht - doet tenminste nog haar best.

Terwijl onze Ahmed peinzend in de oven kijkt en zegt: "Tja, mijn speculaas is eigenlijk mislukt, maar ik doe het er maar mee." En als Janny dan suggereert dat opnieuw beginnen ook een optie is, zie je hem denken: "Verdorie, betrapt. Nou moet ik wel." Dat is niet de instelling Ahmed, daar doet Robèrt het niet voor.

MEER MISSERS

En er waren meer missers: ovens werden niet aangezet, of stonden op de verkeerde stand. Uit tijdgebrek serveerde student Vincent een rozerode taart met daarop één sneue aardbei ter versiering (maar in de laatste opdracht maakte hij veel goed met whiskybonbons) en bij de opdracht 'Steek een klassieker in een nieuw jasje' werd maar liefst drie keer een Schwarzwälder kirschtorte gepresenteerd. Hoe origineel. Hoewel er dan weer wel een zwarte (Janny: "Dat is eigenlijk niet zo’n smakelijke kleur") en eentje met bramen in plaats van kersen tussen zat.

KLEUTERSCHOOL

De Rotterdamse Nicole werd uiteindelijk meesterbakker. Ze was er dolblij mee. "Ik heb een topweekend gehad", zei ze. Het was natuurlijk wel een beetje een zege dankzij de fatale mislukking van Maroeska’s spektakelstuk die tot aan haar debacletaart veruit het beste bakte van iedereen. Maar al met al had ze 'goed gewerkt', om met Robèrts woorden te spreken. Ik krijg daar wel een kleuterschool-flashback van; dat de juf je prikwerkje ziet en zegt "Goed gewerkt hoor!"

Afijn, op naar volgende week. Ik ga alvast een recept voor appelbollen opsnorren ter voorbereiding.