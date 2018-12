’Alcoholvrije glühwein op het schoolplein? Laat dan maar!’

Dat sommige scholen de kerstborrel opeens alcoholvrij hebben gemaakt stuit op irritatie. "Noem het dan ook geen borrel, want die krijg je dus niet", aldus een geïrriteerde VROUW-collega.

Moslims

En VROUW-collega Marjolein vond de borrels op de school van haar kinderen juist altijd een van de leukste happenings. "Ja er was alcohol in overvloed, maar het is ook een bórrel en een ouder weet toch hoe hij/zij met alcohol hoort om te gaan?"

Een lezeres liet eerder al weten: "Waar is de schoolleiding in godsnaam - mag je dat nog zeggen? - bang voor? Dat we ons gaan misdragen? Je had het hoofd van mijn man moeten zien toen ik hem het mailtje voorlas. Hilarisch. Begrijp me goed, we drinken zelf amper... Maar die bemoeienis! Alcoholvrije glühwein is als lauwe ranja. Gezellig!

Ik vraag mij echt af waarom die beslissing is genomen. Voor welke minderheid nu weer? Moslims? Worden er (on)gelovige mensen gekwetst als er alcohol wordt geschonken? Of vreest de schoolleiding dat we met z'n allen het klimrek onveilig gaan maken? Een zandgevecht gaan beginnen? Wat een betutteling weer, aaarggghhhh!"

