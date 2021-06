Dit is waarom Mocro Maffia-acteur Walid niet meer na zijn vijftigste wil werken

Acteur/ondernemer Walid is getrouwd en vader van tweeling Dounya en Nayla (8). Hij speelde in De Infiltrant en Broeders, maar werd vooral bekend door zijn rol in Mocro Maffia. Binnenkort beginnen de opnames van seizoen 4. Eind juli is hij te zien in de film De luizenmoeder.

Mijn kinderen…

„Krijgen steeds meer door dat ik bekend ben. Als ik op straat word aangesproken, vragen ze zich af waarom mensen met mij op de foto willen. Soms raken ze geïrriteerd en zeggen ze: ’Papa, nu moet je doorlopen!’”

Deze modereportage…

„Vind ik heel tof. Leuk om dit voor Vaderdag samen met mijn dochters te doen. Verder deel ik niet veel foto’s van mijn gezin op Instagram, want ik vind het belangrijk om mijn werk en privéleven gescheiden te houden.”

Het is mijn droom…

„Om na mijn vijftigste niet meer te hoeven werken. Dan wil ik met mijn gezin over de wereld reizen en genieten van elkaar. Ik heb het nu heel druk, omdat ik naast mijn acteerwerk een afbouwbedrijf heb. Daardoor moet er thuis veel gepland worden.”

Mijn kledingstijl is…

„Casual en sportief. Ik vind het belangrijk om goed gekleed te zijn, maar op de bouw moet het comfortabel zijn. Mijn vrouw vindt het fantastisch als ik in een pantalon en net overhemd rondloop, maar ik heb een hekel aan overhemden.”

Vaderdag vier ik…

„Het liefst thuis. De momenten die ik thuis ben zijn heilig. We houden dan lekker een filmavond en chillen met z’n allen op de bank. Vaak maken de kinderen een ontbijtje klaar en schrijven ze een briefje waarop staat dat ik de liefste papa ben. Ik wil mijn gezin een goed leven geven, die positieve druk voel ik continu.”

Deze reportage staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.