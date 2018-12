Na een knuffel van een zwerver gooide Emmy het roer om

"Het was 2012 en ik zat met een vriendin op het terras toen een zwerver om geld vroeg. Daarop vroeg ik of hij iets wilde eten en zodoende raakten we aan de praat.

KNUFFEL

Hij vertelde dat hij door zijn gokverleden op straat was beland. Na dit gesprek vroeg hij: 'Mag ik je misschien een knuffel geven?' Dat hartverwarmende gebaar maakte zo'n grote indruk op mij dat ik bewuster ging kijken naar mensen die hard hulp nodig hebben.

Toen de feestdagen voor de deur stonden en mijn verwarming kapotging moest ik steeds aan de dakloze man denken: hij leeft tenslotte op straat, waar het meestal kouder is.

KOKEN

Dat was het moment waarop ik besloot mijn kinderen te bellen: 'Dit jaar vier ik kerst op een andere manier; ik ga voor daklozen koken!' Ik heb een cateringbedrijf, dus koken voor een grote groep mensen ben ik gewend.

Omdat ik in de buurt van het drielandenpunt woon, heb ik meerdere instanties in Nederland, Duitsland en België benaderd voor wie ik iets kan betekenen. Uiteindelijk was er een organisatie in Duitsland die mijn hulp tijdens kerst goed kon gebruiken.

KONIJN

Sindsdien kook ik met een team elk jaar voor 150 à 200 daklozen. Mijn dochters Juul (25) en Anna (14) helpen ook mee. In Aken - in opvangcentrum Café Plattform - verzorgen we dan met een achtkoppig team een kerstdiner.

Iedereen wordt bediend als in een echt restaurant. Er worden klassieke gerechten voorgeschoteld zoals een garnalencocktail, konijn op grootmoederswijze en chocolademousse.

CADEAU

Iedereen heeft honger en gelukkig is er eten in overvloed! Een vriendin maakt de kerstukjes en anderen helpen mee met de voorbereidingen en inkopen. In november kunnen ze ook al een verlanglijstje achterlaten. Iedereen krijgt dan een cadeau tijdens het diner: een écht kerstfeest dus!

Geld is voor mij zo relatief geworden: ik heb het nodig om dingen te kunnen doen, maar wanneer ik iets voor iemand doe waaraan geen geld verbonden zit maakt dat mij zoveel gelukkiger!

Wanneer ik nu een dakloze zie vraag ik meestal of ik iets voor ze kan betekenen en/of bied een koffie aan. De meesten van ons leven zo snel waardoor ze niet meer zien hoe belangrijk dit is. Wanneer iedereen een beetje zou geven zou dat al een enorme verandering betekenen!"