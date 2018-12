’Kan nou niemand gebruiksaanwijzingen voor dombo’s schrijven?’

Neem van de week: ik ga met twee zachtmoedige vrienden, een homostel, een boekenkastje kopen.

ROOD AANGELOPEN

We slepen het naar hun flat en dan zeg ik laf: 'Als jullie het nou even in elkaar zetten, haal ik eten voor vanavond.' Want eerlijk is eerlijk, mij moet je daar niet bij hebben. Ik snap nooit een gebruiksaanwijzing en heb geen idee hoe je dingen in elkaar zet.

Drie uur later (!) tref ik de twee zachtmoedige mannen, die veranderd blijken te zijn in twee brullende stieren met rood aangelopen hoofden. 'Luister dan ook naar me!!!', schreeuwt de één. 'Ik zei toch dat die plank niet boven moest, kijk nou hoe het eruit ziet!'

Het resultaat van die uren noeste arbeid is inderdaad treurig te noemen. Twee planken zijn wel verticaal, maar lopen schuin af, daar blijft nooit een boek op staan. 'Nou moet 'ie verdorie voor de vierde keer uit elkaar!!!'

TE LANGE SCHROEVEN

Of gisteren, toen ik een tafeltje kocht. 'U kunt het makkelijk in elkaar zetten mevrouw, gewoon vier poten in vier gaten schroeven', zei de verkoper. Ik had meteen argwanend moeten worden, niks is makkelijk wat het in elkaar zetten van dingen betreft. Maar inderdaad, vier poten, wat kan daar moeilijk aan zijn?

Ik leg het blad van de tafel op z’n rug. Daar is een opstaand randje. Vier gaten op vier hoeken die inderdaad in de gaten van de poten moeten vallen. Maar het past niet. En als ik het anders probeer, zijn de bijgeleverde schroeven veel te lang.

BUURMAN

Ik bel m’n zusje, die is veel handiger dan ik. Zij probeert precies hetzelfde, maar het gaat niet. Dan een buurman erbij. Nee, ook niet. Tenslotte een andere buurman, die bedenkt dat de poten aan de buitenkant moeten. Toch nog gelukt.

Vijftien jaar geleden heb ik een combi-magnetron gekocht. Er zat een heel boek als gebruiksaanwijzing bij, maar het lukte me alleen om de magnetronstand te gebruiken. Ik weet niet hoeveel deskundigen ik erbij heb gehad, niemand was in staat dat ding aan de praat te krijgen.

FOTOOTJE

Het huis is allang weer verkocht, inclusief oven. Van de week kwam ik de nieuwe bewoonster tegen. Of het nog beviel? 'Ja prima', zegt ze, 'maarre... die oven, daar kan ik alleen de magnetron van gebruiken.'

Natuurlijk kun je van alles op YouTube vinden, dat weet ik ook wel. Maar kan nou niemand gebruiksaanwijzingen voor dombo's schrijven? Voor iemand die totaal niet technisch is, geen geduld heeft en gebruiksaanwijzingen daarom haat?

Of maak een fotootje in plaats van die achterlijke tekeningetjes waar a, b, c op gepriegeld staat, terwijl die tekening nooit overeenkomt met de werkelijkheid. Mijn homovrienden zijn nog bij elkaar, maar het scheelde niet veel.