Daghoroscoop 5 november

VANDAAG JARIG

Qua carrière valt er ws. weinig nieuws te verwachten en u zult daarop volgend jaar ook niet echt gefocust zijn. U zult meer gericht zijn op het in balans houden van uw emotionele en familieleven om zodoende de basis voor de toekomst te stabiliseren. Een huwelijk kan op de proef worden gesteld.

RAM

De kans bestaat dat een naaste een pijnlijk onderwerp met u wil bespreken. Wees alert en probeer ruimdenkend te zijn. Een werkstuk waaraan u optimistisch begon kan tijdrovend blijken te zijn. Een advies kan op jaloezie berusten.

STIER

Zelfzuchtige motieven kunnen een rol spelen als iemand uitzonderlijk behulpzaam of vriendelijk is. Houd in de gaten of u misschien gemanipuleerd wordt en loop niet in een uitnodigende val. Begin geen affaire op het werk.

TWEELINGEN

U kunt een aantrekkelijk nieuw werkterrein waarvan u dacht dat het buiten uw mogelijkheden lag, veroveren. Doe grondig onderzoek en span u optimaal in; het komt niet uit zichzelf naar u toe. Drink matig als het gezellig wordt.

KREEFT

Hoewel er sprake kan zijn van vertraging is dit toch een geschikte dag om te reizen. Leer de taal van het land waar u vrienden of zakelijke contacten hebt. Herinner mensen eraan als ze u geld schuldig zijn. Kleedt u correct.

LEEUW

Er kan u gevraagd worden geld te beheren voor of namens anderen. Maak u geen zorgen; u kunt dat voortreffelijk. Zorg ervoor dat instructies duidelijk zijn en u niet verkeerd begrepen kunt worden. Breid uw sociale kring uit.

MAAGD

Hoewel een voorstel aantrekkelijk kan klinken moet u alle consequenties overdenken voor u een definitief besluit neemt. Ga vanavond iets gezelligs doen; betaal de eigen consumpties als gezamenlijke kosten boven uw budget gaan.

WEEGSCHAAL

Het kan moeite kosten om op gang te komen; u hebt geen zin of de normale routine verveelt u. Gun uzelf wat speling en doe slechts het hoognodige. Om nieuwe ideeën uit te werken hebt u tijd en een ontspannen sfeer nodig.

SCHORPIOEN

Geef ogen en oren de kost als u op een ander tijdstip dan het gebruikelijke onderweg bent. Een nieuwe opdracht kan hoofdbrekens kosten of een situatie is bij nader inzien minder overzichtelijk dan u dacht. Grijp snel in.

BOOGSCHUTTER

De dag kan rommelig beginnen, zeker als het gisteravond laat is geworden. Ook kan er sprake zijn van een kapot apparaat o.i.d. Omdat u de reputatie hebt crisisbestendig te zijn kunnen collega’s trachten u op te zadelen met problemen.

STEENBOK

Oefen geduld als mensen om u heen wat traag van begrip zijn. Concentreer u op uw werk. Dat zal moeilijk genoeg zijn als u in gedachten bezig bent met andere zaken. Zoek iemand die u in geval van nood kan vervangen.

WATERMAN

Let op uw portefeuille en vergeet niets in een restaurant of in de trein. Draag geen sieraden met een krakkemikkige sluiting en pleeg dat belangrijke telefoontje voor u het vergeet. Plannen voor vanavond kunnen de mist ingaan.

VISSEN

U kunt wat overgevoelig zijn en het zal moeilijk uit te maken zijn wie vandaag de langste tenen heeft. Toon begrip voor iemand die een moeilijke periode doormaakt. Tracht het leven in een zo breed mogelijk perspectief te zien.