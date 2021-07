Fleur: ’Ik werd de tent van Olaf ingeduwd! Daar zoenden we voor het eerst’

Fleur: „Met de meiden hadden we het er onderling wel over: wie van de oudere jongens is het leukst? Overduidelijk Olaf, vond ik.” Ⓒ Sasha Lambert

In de rubriek Tour d’Amour vertellen twee geliefden hoe ze elkaar hebben ontmoet op vakantie. Vandaag het verhaal van Fleur Veldkamp (43) en Olaf (47). Tijdens een zomerkamp in 1995 van de Zeeverkenners sloeg de vonk over in een weiland in Friesland. Ze wonen samen en hebben twee dochters (12 en 8).