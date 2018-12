Ben ik de enige die deze liveshow in de Ziggo Dome echt totaal overdreven vind? Nee, ik wil geen slechte ROAST van Steven zien. Nee, ik wil niet van boer Jan weten hoe zijn collega's het vonden dat hij op de televee was en nee, ik wil I Am Aisha niet in een doorschijnende broek een nummer zien rappen. Ik wil gewoon de finale van Expeditie Robinson zien en weten wie er wint.

Deel 50: 'Onze blikken kruisen elkaar en ik zie dat hij hetzelfde denkt'

Tergend

Ik wil jullie allemaal leuke dingen vertellen over de finale maar jullie zitten jezelf thuis ook op te vreten over hoe tergend deze liveshow is. Dat kan niet anders. Wel leuk om Corry weer even te zien. Ik begrijp overigens nu wel waarom ze niet in de finale zit; ze hadden haar natuurlijk nodig om de finaleproef in elkaar te knutselen.

De proef begint eindelijk een beetje spannend te worden. De uitleg zorgt bij mij al voor een acute migraineaanval. Ik weet nu echt zeker dat ik dit nooit zou kunnen. Ik kan al amper mijn boodschappenlijstje onthouden. Uiteindelijk wordt het toch nog een beetje spannend gemaakt allemaal.

Gregory gaat razendsnel voor iemand die niet kan puzzelen. Even denk ik dat hij de winst al in zijn zak heeft maar niets blijkt minder waar. We gaan weer even terug naar de Ziggo Dome... Leuk Dennis, praat anders even met mensen in de zaal. Zo zit ik er inmiddels bij op de bank:

Ok, ok, alle gekheid op een stokje. De laatste minuten van deze finale bezorgen me toch een beetje kippenvel. Want ineens is het effect van een live Ziggo Dome-geluid achter de finale beelden toch wel heel tof.

Gillende mensen als JAN ineens aan kop gaat. Maar hij moet weer terug om wat beesten te tellen... Je hoort het publiek zuchten. In de groepsapp bespeur ik ineens ook een fikse voorkeur voor boer Jan. Hij telt, hij rent, de rest treuzelt, hij weegt de kokers, HIJ WINT!!!!!

Hoeveel stress heb jij van het kerstdiner?

Discussie

Chapeau Jan. Echt heel heel goed gedaan. Je bent een ware Robinson! Prima overleven op een onbewoond eiland, geen tot weinig discussie en als die er al was dan was die toch niet te verstaan ;), vriendelijk gebleven, iedereen geholpen, de groep van eten voorzien, bedden gebouwd en de finale gewonnen! Gefeliciteerd!

Dan rest mij enkel nog jullie trouwer lezers te bedanken. We hebben het een hele tijd met elkaar uitgehouden en het was me een waar genoegen. Maar nu ga ik de komende donderdagavonden weer even een boel leuke dingen plannen; ik kan eindelijk de deur weer uit!

‘Waarom zat die man niet vast? Dan had Humeyra misschien nog geleefd?