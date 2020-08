Herken jij dit? Na weken of zelfs maanden een streng dieet te hebben gevolgd, zit je (weer) op je streefgewicht. Eindelijk weer normaal eten. Of toch niet? Want tot je schrik zitten na een tijdje de verloren kilo’s er weer aan. Of zelfs meer. Hoe kan dat?! Simone de Vries (52) deelt haar verhaal.