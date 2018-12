Bijstandsmoeder Tanja (42): Ik geef kerstcadeautjes van een paar euro

Zelf leeft Tanja met haar vier kinderen (waarvan nog drie thuiswonend) al een aantal jaar van een bijstandsuitkering. Ze moet rondkomen van 66 euro per week.

Ze is noodgedwongen creatief geworden om het huishoudboekje elke maand sluitend te maken. Daarbij maakt ze dankbaar gebruik van de verschillende regelingen die de gemeente heeft.

Minimuminkomen

“Een heleboel mensen die leven van een minimuminkomen weten helemaal niet dat die regelingen er zijn; slechts 30 tot 50 procent maakt gebruik van de regelingen die er zijn. In mijn gemeente (Amstelveen, red.) zijn er ongeveer 5500 personen die moeten rondkomen van een minimuminkomen, onder wie ongeveer 1400 kinderen.

Dat zijn dus kinderen die nooit op vakantie gaan en altijd maar ‘nee’ krijgen te horen. Ik vind het belangrijk om me daarvoor in te zetten, door die ouders te laten weten dat er mogelijkheden zijn om meer ruimte te krijgen in de portemonnee.”

Voetballen

“Zelf krijgen wij een internetvergoeding en maak ik gebruik van de regeling dat kinderen tussen vier en achttien jaar één keer in de vier jaar recht hebben op een computer. Ook krijg ik 75 euro per jaar voor kinderen op de basisschool en 150 euro per jaar voor kinderen op de middelbare school.

Dat scheelt allemaal, net als de bijdrage voor mijn sportende kinderen. Anders zou mijn dochter Joy van zestien nooit kunnen voetballen."

Pfeiffer

Tanja: “Het is fijn als inwoners hulp kunnen krijgen van hun gemeente. Het kan altijd zijn dat je door omstandigheden in de financiële problemen komt. Nadat ik er alleen voor kwam te staan en ik de ziekte van Pfeiffer kreeg, ben ik in een burn-out beland.

Daarbij had ik last van depressies. Ik heb altijd hard gewerkt in de horeca, maar het ging niet meer. Inmiddels ben ik er bovenop aan het krabbelen en doe ik vrijwilligerswerk. Ook ga ik in de herscholing om als ervaringsdeskundige aan de slag te gaan.”

Uitverkoop

“Ik weet hoe het voelt als je nooit op vakantie kunt, weinig leuks met je kinderen kunt doen. Als wij iets doen, is het wandelen in het bos of picknicken. Altijd dingen die geen geld kosten.

Voor de feestdagen geef ik kleine cadeautjes die ik al in de zomer heb gekocht in de uitverkoop. Dingetjes van een paar euro. Mijn kinderen zijn eraan gewend, maar het is natuurlijk niet leuk als je zoon hoort dat hij armoedige kleding aan heeft, omdat ik geen merkschoenen kan betalen.

Toch staan ook mijn kinderen er zo positief mogelijk in en maken ze er het beste van. Mijn dochter werkt al jaren bij de supermarkt om voor een tweedehandsscooter te sparen.”

Oude jas

“Zelf vind ik het geen probleem om in een oude, versleten jas en schoenen rond te lopen. Maar ik was laatst wel helemaal opgetogen toen ik erachter kwam dat ik bij de Kledingbank voor twee euro een zak kleding voor mijzelf én mijn kinderen mocht uitkiezen. En dat zijn ook nog heel mooie spullen ook.

Ik gun meer mensen dat gevoel. De meeste mensen zijn trots, maar soms is het zo fijn als je even geholpen wordt.”

