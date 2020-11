Een poster met blote borsten voor het raam... Mag dat?

De bron van al deze onrust was de jaarlijkse naaktkalender van fotografe Lara Verheijden. Aangezien een normale presentatie vanwege de coronamaatregelen lastig was, had ze door heel Amsterdam een ’raamtentoonstelling’ georganiseerd. Geïnteresseerden konden een route lopen/fietsen en kwamen onderweg posters tegen van foto’s uit de inmiddels beruchte naaktkalender.

Topless

Saskia van Balen (28) in de Van Eeghenstraat in Zuid was één van die vrijwilligers, zo meldt het Parool. Ze had de poster van een topless dame nog geen 10 minuten voor het raam hangen of ze kreeg al het verzoek die te verwijderen omdat buren hadden geklaagd.

Van Balen draaide vervolgens de poster om en nodigde op de achterkant geïnteresseerden uit om de afbeelding bij haar binnen te bekijken. Dat werkte goed, want Saskia kreeg aardig wat nieuwsgierigen op bezoek. In de buurtapp - waar zij niet in zat - was namelijk een discussie ontstaan. Uiteindelijk bleken er niet alleen klagers in haar buurt te wonen: ze kreeg ook flink wat steun van mensen die de hashtag #jesuisamsterdamnudecalendar in het leven hadden geroepen.

