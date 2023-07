Praat mee: Hangt jouw geluk af van je kledingmaat?

door Babette Bouwman

Als zangeres en presentatrice Shirma Rouse (43) in het NPO Radio 1-programma De Perstribune wordt gevraagd of ze wel eens is gepest vanwege haar gewicht, schudt ze direct haar hoofd. „Je kan mij niet pesten,” antwoordt ze stellig. „Daar heb ik geen tijd voor.”

Zelfliefde

In het gesprek dat volgt vertelt Rouse hoe ze is opgegroeid met bodypositivity. „Mijn ouders hebben ons altijd meegegeven: je bent mooi, je bent getalenteerd, je bent speciaal. Je moet van jezelf houden. Wie gaat het anders voor je doen?”

Haar gewicht zit haar geluk dan ook niet in de weg. „Ik heb nooit het gevoel dat ik er niet mag zijn, want ik weet dat mijn hart goed is. Ik ben een goed mens.” Om daar aan toe te voegen: „En ik ben sowieso ook heel knap. Dus, niks aan de hand toch?”

Volgens de zangeres is die zelfverzekerdheid echter niet vanzelfsprekend. „Er zijn zo veel mensen met maat 36 die zo ongelukkig zijn. Het heeft niks te maken met hoe je eruitziet, maar met hoe je je voelt. En wat denk je over jezelf, daar gaat het eigenlijk om.”

Schoonheidsideaal

Zoals Rouse al aankaart, zijn er inderdaad veel mensen wél onzeker over hun uiterlijk. Zo toont eerder onderzoek van 3Vraagt aan dat bijna een kwart van de Nederlandse jongeren onzeker is over het eigen lichaam. Dat geldt vooral voor jonge vrouwen; van hen is 31 procent ontevreden met het eigen spiegelbeeld. De 2229 deelnemers tussen de 16 en 34 jaar waren het meest ontevreden over hun buik.

Die onzekerheid wordt grotendeels veroorzaakt door het idee om aan een bepaald schoonheidsideaal te moeten voldoen, bleek uit de antwoorden van de deelnemers. Iemand schreef bijvoorbeeld: „Er is door de maatschappij een beeld opgelegd over hoe je eruit moet zien, wat op sociale media nog eens wordt versterkt. Daar word ik soms onzeker van.”

Praat mee

Reacties op Twitter

