‘Mijn dochtertje werd geboren op de A13’

Abora Inal (37) was in februari op weg naar ’t ziekenhuis om te bevallen van haar vierde kind. Ze haalde het niet. Dochter Eliz kwam zonder medische hulp op de A13 ter wereld.

“Ik was zwanger van ons vierde meisje. We waren net vanuit Rotterdam naar Den Haag verhuisd. Maar ik wilde mijn bevalling doen in het ziekenhuis in Rotterdam, waar al mijn dochters zijn geboren. Toen de weeën begonnen, dacht ik dat ik alle tijd had. Ik pakte rustig de koffers van de kinderen in, want die zouden we afzetten bij oma. Maar toen ik even op bed ging liggen, voelde ik dat het heel snel ging. We haastten het gezin de auto in en reden plankgas naar Rotterdam.

VOLHOUDEN

Gek genoeg was ik helemaal niet in paniek. Ik dacht alleen maar: volhouden, ik moet het ziekenhuis zien te halen! We raceten de snelweg over, terwijl mijn man belde met de verloskundige. Zij hoorde mij schreeuwen op de achtergrond. ‘Zet de auto aan de kant,’ zei ze, ‘de ambulance komt naar jullie toe.’ We reden de vluchtstrook op, keken elkaar aan en wisten dat het zover was. En dat we er alleen voor stonden. Ik gooide de autodeur open en trok mijn broek uit. Mijn man kon het hoofdje al zien en met één keer persen, was ze er. Ik nam Eliz op de borst en legde mijn jas over haar heen.

De kinderen hadden al die tijd muisstil op de achterbank gezeten. ‘Mama’s baby is er al,’ hoorde ik de oudste met trillende stem zeggen. Ik wist dat ik rustig moest blijven. ‘De baby is oké,’ suste ik ze. ‘Later lachen we hierom.’ Maar pas in het ziekenhuis, toen de artsen me vertelden dat ons dochtertje kerngezond was, kon ik zelf rustig ademhalen.

Rijkswaterstaat zette die dag een bericht online over de A13-baby die was geboren. Eén van onze neven reageerde daaronder met: ‘Welkom op de wereld, lief nichtje.’ Daarna wilden alle media met ons praten, we wisten niet wat ons overkwam!

Rijkswaterstaat heeft ons een hectometerpaaltje van de A13 cadeau gedaan, met haar naam en geboortedatum erop. Ze is nog te jong, maar later vindt ze het vast prachtig. Eliz groeit als kool en ontwikkelt zich zo snel. Ze had haast om op de wereld te komen, nu heeft ze haast met opgroeien!”

