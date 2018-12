Janny van der Heijden: Was het maar elke dag Kerstmis!

Janny van der Heijden woont prachtig. Haar verbouwde koetshuis hangt en staat vol met klassieke schatten; van notenhouten kasten, tot zilver en Delfts blauw.

“Ik ben een hamsteraar,” zegt ze glunderend. “Ik verzamel van alles. Minimalisme is niet echt aan mij besteed.” Ze is moeder van twee inmiddels volwassen zoons en heeft twee kleindochters. Ik krijg meteen de foto’s onder mijn neus. Natuurlijk bakt ze ook koekjes met ze, zegt ze. Het jurylid van Heel Holland Bakt staat zelf ook dolgraag in de keuken. “Ik heb al een kookboek opgedragen aan de oudste, ik denk dat ik nu een bakboek ga maken met de jongste.”

Wat betekent Kerstmis voor jou?

“Ik hou van de sfeer van kerst. Iedereen is wat blijer en mensen kunnen dan ineens wel normaal met elkaar omgaan. Ze kruipen knus tegen elkaar aan. Van mij mag het dus elke dag wel Kerstmis zijn.”

Hoe vier jij het?

“Op kerstavond is iedereen hier. Dan kook ik heel uitgebreid en maken we de pakjes open. Ik heb altijd heel veel cadeautjes onder de boom. Mijn kinderen hebben ook lang in de Kerstman geloofd. Joh, ze geloofden zelfs in de paashaas. Ik ben een mens van tradities en van verhalen.

Na de brunch op Eerste Kerstdag gaan mijn oudste zoon en zijn gezin naar z’n schoonmoeder. De jongste en ik koken dan samen en op Tweede Kerstdag verhuizen we het hele circus weer naar waar de oudste woont. Vaak blijf ik dan ook slapen. ‘Gezellig mam,’ zegt mijn oudste dan, ‘ kun je ook een glaasje drinken.’ Ik denk dat je me wel een familiemens kunt noemen. Je kunt me niet blijer maken dan met een tafel vol eten en de kinderen en kleinkinderen eromheen.”

Je jongste zoon was tien toen er een einde aan je huwelijk kwam. Hoe heb je dat ervaren?

“Zo’n scheiding voelt toch als falen. Ik kom zelf uit een warm en veilig nest. Ik heb een heel fijne jeugd gehad. Dat neem je een leven lang met je mee. Een goede basis maakt sterke wortels. Dat had ik mijn eigen kinderen ook gegund. Maar mijn man wilde een andere kant op.

Ik heb mijn best gedaan om in mijn eentje een thuis voor ze te creëren waar ze op konden terugvallen. De oudste ging net studeren, de jongste woonde nog thuis. Ik maakte lunchpakketjes klaar die zo speciaal waren dat zijn klasgenoten elke dag in zijn lunchbox wilden kijken. Een vorm van compenseren, denk ik achteraf.”

Was je boos toen je man de stekker uit jullie relatie trok?

“Ik was vooral heel verdrietig. De dag na Kerstmis vertrok hij, mijn vader was net een week daarvoor begraven. Over een beroerde timing gesproken... Een paar maanden later overleed mijn moeder. Ik had geen tijd om te rouwen; niet om mijn ouders en niet om mijn huwelijk. Ik moest overeind zien te blijven voor mijn kinderen.

Ik ben meteen een ander huis gaan zoeken dat ik kon betalen. Een paar jaar later kwam de klap alsnog. Mijn ex-zwager is psychiater en hij zei: ‘Het verwerken van een scheiding duurt drie jaar.’ Echt niet, dacht ik, daar heb ik helemaal geen tijd voor! Achteraf gezien had hij gelijk. Ik had tijd nodig om te helen.”

